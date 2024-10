Las seis frases que dicen las parejas que duran para siempre, según los terapeutas

Las relaciones exitosas los son por múltiples motivos. Construir una relación sana, con fuertes lazos afectivos que puedan superar las dificultades juntos y ser compañeros para toda la vida, está relacionado con factores como la cultura, la infancia y las experiencias previas. Sin embargo, hay algo que los terapeutas señalan como clave: la comunicación efectiva.

Amy Morin, psicoterapeuta y autora de "13 Things Mentally Strong Couples Don’t Do", ha identificado seis frases clave que las parejas exitosas suelen usar en su día a día. Estas frases no solo demuestran empatía, sino que también fomentan una conexión más profunda y un crecimiento mutuo.

"Te voy a decir algo que puede ser difícil de escuchar"

En ocasiones nos guardamos las cosas por miedo a la reacción de la otra persona o por pensar que revelarlo va a ser dañino para la relación. Sin embargo, tratar esos temas espinosos fortalece la relación y evita que se enquiste la información no revelada con riesgo de que salga posteriormente de una peor forma. Reconocer errores o ser honesto sobre nuestras necesidades es esencial para crecer juntos.

"Necesito tu apoyo"

Los terapeutas destacan la importancia de permitirnos ser vulnerables con nuestra pareja. Expresiones como "¿Puedo abrazarte?", o "necesito tu apoyo" son señales de que estamos atravesando un momento emocional y necesitamos el consuelo de nuestra pareja. Esta apertura fortalece el vínculo y permite que ambos se apoyen mutuamente.

"Es comprensible que te sientas así"

No siempre compartiremos los mismos sentimientos que nuestra pareja, pero eso no significa que no podamos validar sus emociones. Decir "es comprensible que te sientas así" ayuda a mostrar empatía y comprensión, lo cual es crucial para que ambos se sientan escuchados y respetados. Este tipo de respuesta contribuye a una relación emocionalmente segura.

"Nunca lo había pensado de esa manera"

A veces, estar en desacuerdo con nuestra pareja no implica que uno de los dos esté equivocado. Decir "nunca lo había pensado de esa manera" o "tu punto de vista tiene sentido" muestra que estamos abiertos a escuchar y considerar otras perspectivas.

"Lamento la parte que me toca en esto"

Asumir responsabilidad es un acto fundamental para fortalecer la pareja. Es un comportamiento que activa el mecanismo espejo de la otra persona, lo que evitará que se caiga en un combate de reproches y culpas y se abra la puerta a soluciones constructivas.

"Vamos a encontrar una solución"

Las parejas exitosas abordan los problemas como un equipo. Aunque algunos desafíos pueden ser externos a la relación, ofrecer nuestra ayuda para encontrar una solución refuerza el compromiso mutuo.

Aunque no existe una fórmula mágica para una relación perfecta, las parejas que duran para siempre comparten una característica común: la comunicación empática.