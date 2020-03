Fernando Simón ha dicho que el resto de comunidades engloba el otro 22% de los casos positivos restantes, pero ha advertido de que este dato no implica que dichas comunidades estén exentas de riesgo de transmisión si no se hacen las actividades de control para evitar los brotes.

"Esto no puede hacer que las comunidades autónomas con menos casos bajen la guardia, sino al contrario", ha dicho.

El director del centro de alertas sanitarias ha informado del número de casos totales, según el informe cerrado a las 10:00 horas de este miércoles.

En total, hay 2.109 casos notificados, de los que el 50% se concentra en Madrid. Del total de pacientes en la UCI, el 82% están en Madrid.

Ha confirmado que el total de fallecidos son 47 en toda España, 31 de ellos en Madrid. Ha dicho que la letalidad en Madrid es más alta porque hay varios brotes asociados a residencias de mayores o poblaciones frágiles.

También ha dicho que las otras áreas con un aumento del número de casos son las relacionadas con un velatorio en el que se produjeron varios contagios y que ha afectado a personas de Vitoria, La Rioja y un municipio de Castilla y León.

Ha confirmado además 136 altas hospitalarias conocidas, pero ha matizado que según las informaciones recibidas, se va a notificar un incremento "esperemos importante" del número de altas, lo que es muy importante porque "el número de casos activos susceptibles de transmitir aumenta, pero también se reduce por otro lado".

Respecto a las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas afectadas, ha asegurado que no se verán sus efectos hasta dentro de unos diez días y que dichas medidas tal vez se tengan que aplicar en otras comunidades dependiendo de cómo evolucione la situación.

Sobre las críticas al Gobierno por no haber cancelado la manifestación del 8M, ha dicho que la evolución de los casos en Madrid no cambió hasta la información que se recibió el lunes por la mañana respecto al domingo. Fue ahí donde se notificó un incremento sustancial de los casos.

"Lo que no se puede hacer es tomar medidas en situaciones en las que no es necesario tomarlas. La modificación en la tendencia de nuevos casos notificados no se observó hasta los datos que llegaron el lunes por la mañana", ha afirmado.

Fernando Simón también ha negado que se esté hablando de bloquear la Comunidad de Madrid: "Tenemos que valorar las medidas y seguir evaluando día a día. Creo que el objetivo no es implementar medidas porque alguien las pida, sino hacerlo porque tenemos una evidencia lo suficientemente sólida de que tiene sentido aplicarlas y, sobre todo, que van a ser eficaces y las vamos a poder aplicar correctamente. Hacer propuestas no factibles no está dentro de la intención de ninguno de los expertos que trabajamos en Sanidad ni en las comunidades autónomas".

Además, ha establecido que las medidas especiales aplicadas se aplican en principio durante catorce días, pero que se podrían alargar hasta los cuatro meses si la situación se complica: "Si todo va bien, tendremos que plantearnos un escenario de entre un mes o dos meses y de hasta cuatro meses en la peor de las situaciones.

