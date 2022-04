Sanidad planea eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores después de Semana Santa

Este miércoles, Sanidad y las comunidades abordarán el asunto de la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores en el Consejo Interterritorial de Toledo, aunque algunas comunidades como Extremadura son partidarias de no ir demasiado rápido.

Las comunidades esperan para relajar el uso de mascarillas en interiores el criterio de los expertos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que consideran que la mascarilla en interiores no debería eliminarse en todos los espacios. Así lo han expuesto varias en víspera de que se reúna en Toledo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

El uso de la mascarilla, a diferencia de otras restricciones contra la covid, está regulado por real decreto, pero el Gobierno ha repetido insistentemente que aguardaría al criterio de los expertos antes de modificarlo; la semana pasada, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez garantizó que retiraría su obligatoriedad "al segundo siguiente" de que lo aconsejen los técnicos.

Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias se ha limitado a reiterar que "vamos a ir paso a paso, tomando medidas desde la prudencia, desde la progresividad y desde la gradualidad" y que la medida se aprobará "cuando las personas expertas que nos asesoran también lo propongan".

En el borrador de la Ponencia de Alertas aparece la fecha recomendada para la retirada de la mascarilla

Estos expertos de la ponencia llevan semanas trabajando en una propuesta que debe ser revisada después en la Comisión de Salud Pública sobre el uso de la mascarilla; en un último borrador conocido este lunes abogan por retirarla de manera progresiva en algunos ámbitos como el escolar y no antes de Semana Santa, pero mantenerlos en otros como centros sanitarios y sociosanitarios y transportes.

Las comunidades que abogan por ser "prudentes"

"La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta", ha desvelado este lunes el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño. La postura de esta comunidad es que hay que ser "prudentes", atenerse al criterio de los expertos y técnicos y que se adopte en todo el país.

De la misma forma, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, se ha mostrado partidaria de "esperar" a las recomendaciones de los expertos para decidir sobre la eliminación de la obligatoriedad en interiores, una medida que "tiene que venir de la mano del conocimiento y la evidencia científicas".

Extremadura aplicará lo que determine la Ponencia de Alertas respecto al fin de las mascarillas en interiores, tal y como ha afirmado este lunes el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha opinado que no se debe correr "en exceso" porque la nueva fase de la covid, en la que solo se están contando los casos graves y los producidos en colectivos vulnerables, lleva aplicándose "poco tiempo".

Andalucía es partidaria de esperar "unos meses" porque habrá acontecimientos que generarán una "enorme concentración de personas" como la Semana Santa, la feria de Abril de Sevilla o las diversas romerías. El presidente la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que "hay que ser muy prudentes" y ha pedido que la decisión sea adoptada en el Interterritorial pero "avalada" por el Comité Técnico y Científico al haber "muchas opiniones encontradas" entre los profesionales sanitarios.

Desde Aragón, fuentes de la consejería aseguran que esta comunidad apoyará el acuerdo del Consejo Interterritorial y la decisión que se tome tras el debate técnico ; en cualquier caso, apuesta por mantenerlas en entornos vulnerables y en transportes y en las personas con síntomas.

Igualmente, Baleares prefiere que los técnicos se pronuncien en la ponencia y que posteriormente se trate en la Comisión de Salud Pública, indican a Efe fuentes de la Conselleria de Salut.

Galicia ya indicó la semana pasada que, antes de seguir tomando decisiones orientadas a la relajación de las medidas preventivas de la covid se debe esperar "al menos quince días" para conocer el efecto del fin de los aislamientos de las personas asintomáticas con la nueva estrategia covid que arrancó el pasado 28 de marzo.

Madrid pidió hace un mes el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores salvo en hospitales, residencias y transportes; recientemente, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en que habrá que plantearse su uso en el futuro, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en cada momento, la época y los perfiles.

Cataluña lleva semanas urgiendo a retirarlas en los colegios: el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, "apretará" de nuevo al Ministerio de Sanidad en este Interterritorial para que sea antes de Semana Santa aunque no descarta aplicar esta medida en Cataluña sin el consenso del Gobierno central.