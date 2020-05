El director del centro de coordinación de emergencias y alertas sanitarias, Fernando Simón , explica en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Técnico sobre el coronavirus que las fases de desescalada se rigen por criterios sanitarios y no económicos . Asimismo, asegura que se estudiará la posibilidad del cambio de fase en cada comunidad en función de una serie de criterios, pero que, en cualquier caso, será el ministro de Sanidad, Salvador Illa , quien tome la decisión final, que tendrá que ser comunicada en los próximos días: "O el viernes noche o el sábado, la decisión tendrá que estar tomada".

Interpretación de los datos

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos actualizados del coronavirus en España. Nuestra país tiene un total de 221.447 casos confirmados por PCR y 754 más en las últimas 24 horas, lo que supone un ligero repunte en el número de nuevos contagios. Asimismo, los fallecidos alcanzan los 26.070 tras sumar 213 nuevos respecto al día anterior.

Según Fernando Simón, los datos continúan siendo los esperados con la tendencia descendente que se viene observando en las últimas semanas con las "ondulaciones típicas de las colas de las epidemias". El doctor explica que, aunque seguimos por encima de los 200 fallecidos cuando la semana pasada hubo varios días por debajo, tenemos un menor número de fallecidos: "Hay que recordar que estos datos siempre vienen con un retraso mayor que los nuevos casos".

Asimismo, asegura que los casos totales que han necesitado hospitalización desde el inicio de la epidemia son 121.014 (548 más respecto al día anterior) y son 11.140 los que han precisado ingreso en UCI (58 más en las últimas 24 horas). Sobre estos datos, opina que no hay grandes comentarios reseñables porque se mantiene la evolución esperada por los expertos.

Respecto a la situación de los hospitales, Simón explica que van recuperando progresivamente la normalidad a medida que se van reduciendo los casos de infección, pero que se trata de una "normalidad diferente" porque no se puede ir a ellos como se hacía hace tres meses. Asegura que ahora mismo, los centros sanitarios son uno de los principales lugares donde existe más riesgo de contagio y de ahí la importancia de las medidas de prevención y control de la infección, que permiten que esos focos no generen una transmisión de riesgo para los pacientes".

Cambios de fase en las comunidades

Simón explica que los datos de algunas comunidades autónomas "no parecen malos a priori", pero añade que hay que valorar más variables antes de llegar a una decisión común sobre la desescalada o si pasar o no a la Fase 1. En el caso de Madrid, afirma que "ayer por la tarde" no habían recibido la solicitud de cambio, pero que si se recibe o ya se ha recibido, habrá que valorar los datos y que, en cualquier caso, la decisión final la tendrá que tomar el ministro Salvador Illa.

Asegura que la decisión estará regida por criterios sanitarios y no económicos, y que se tomará previa discusión con otros sectores y previo informe técnico: "Quienes han pedido el cambio de fase para el 11 de mayo, tendrán que tener la aprobación en los próximos días. O el viernes noche, o el sábado la decisión tendrá que estar tomada".

Sobre si se conocerán los informes del Gobierno que determinen este cambio o no de fase, Simón explica que se hará un informe técnico específico para cada una de las comunidades donde se indicarán qué criterios cumple y la valoración conjunta de los mismos: "No se de qué manera se hará público, sólo que se compartirá con las comunidades autónomas".

Desescalada en las playas

El doctor Simón cuenta que el Gobierno está trabajando en un informe para regular la situación de desescalada en las playas, después de que las comunidades le hayan trasladado sus propuestas y algunos ayuntamientos ya estén preparando ese cambio de fase. Simón explica que cada comunidad tiene unas circunstancias específicas y que son lógicas las peticiones que han hecho llegar al Ejecutivo. Este las estudiará y les dará una respuesta.

Un periodista también ha preguntado sobre el posible aumento de riesgo de contagio que habría en playas con mayor viento y si tendría que haber unas limitaciones específicas en estos casos. En este sentido, Simón indica que habría que estudiarlo pero que, teniendo en cuenta que una de las recomendaciones ha sido siempre abrir las ventanas para ventilar las viviendas, la referencia al viento sería la contraria: "A mayor viento, menor riesgo de que otras personas puedan inhalar el virus".

"En las playas con viento lo que ocurre realmente es que el virus se dispersa, por tanto, no sé si puede tener un peso importante a la hora de pensar en riesgos asociados a la estancia en una playa", responde.

