Le roban el móvil en Madrid y se va a buscarlo a Marruecos tras localizarlo allí

Una mujer española ha logrado recuperar su iPhone robado en Madrid tras viajar hasta Marruecos, donde lo había localizado gracias al sistema de rastreo del dispositivo. Cristina Díaz, la propietaria del teléfono, emprendió esta singular aventura después de que los intentos de recuperación en España resultaran infructuosos.

El robo se produjo el mes pasado en Madrid. Tras intentar localizar el dispositivo en tres ubicaciones diferentes de la capital española, la policía le informó que no podían hacer nada al respecto, ya que necesitarían una orden judicial para registrar las viviendas donde potencialmente se encontraba el móvil, lo cual resultaba inviable.

Tres semanas después del robo, Díaz no tiró la toalla y encontró que su iPhone 15 Pro Max se había activado en Marruecos, específicamente en Sahel, una localidad situada entre Casablanca y Tánger, cerca de Larache. Sin pensarlo dos veces, decidió viajar al país norteafricano, motivada principalmente por la necesidad de recuperar información importante que no tenía guardada en una copia de seguridad.

"El móvil, sinceramente, me daba igual, pero no tenía copia de seguridad y tenía muchas cosas que no quería perder", explica Díaz. Sin embargo, su primer intento de acercarse a la ubicación resultó contraproducente: al ser vista en la zona, los poseedores del dispositivo lo trasladaron y escondieron en el campo.

La historia dio un giro positivo cuando acudió a la policía marroquí. Con la denuncia española, la caja del dispositivo y el número IMEI en mano, las autoridades locales actuaron con sorprendente eficiencia. En menos de una hora, obtuvieron una orden de registro y una autorización de Interpol, desplegando un operativo de entre 20 y 30 agentes, incluyendo altos mandos policiales.

Durante el registro, aunque su iPhone no se encontraba en la ubicación inicial, la policía descubrió cinco teléfonos móviles más y tres ordenadores Apple, presuntamente también robados. Tras interrogar al poseedor del dispositivo, quien lo había comprado de segunda mano, la policía logró recuperar el teléfono de Díaz en menos de tres horas desde su visita a la comisaría.

"La policía de Marruecos salvó mi vida", afirma Díaz, quien destaca la eficiencia y profesionalidad de los agentes marroquíes. "Aunque no lo parezca, Marruecos es un país que no tiene tanta delincuencia como España. Allí roban un móvil y se monta la de Dios, cosa que en España no, la policía no tiene acceso a hacerlo", comenta.

La protagonista de esta historia comparte su experiencia para ayudar a otras personas en situaciones similares, aunque advierte que no es recomendable acercarse directamente a las ubicaciones donde se detecte el dispositivo robado, ya que esto puede alertar a los poseedores y complicar la recuperación.

El teléfono, que fue encontrado enterrado en el campo, sufrió daños por agua, pero finalmente pudo ser reparado y funciona correctamente. Díaz concluye su relato expresando su satisfacción no solo por haber recuperado su dispositivo, sino también por haber convertido esta situación en una experiencia única de viaje.