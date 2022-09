Los riesgos y problemas de que los niños carguen mucho peso en sus mochilas escolares

Con el comienzo del curso escolar es habitual ver a niños y niñas con unas mochilas que como se dice coloquialmente, abultan más que ellos. Esto es una circunstancia que deben revisar los padres ya que ese exceso de carga puede acarrear problemas de salud de los pequeños.

La doctora Marta Zumaquero, especialista de la Unidad de Podología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar (Cádiz), ha incidido en lo importante que es aliviar el peso que llevan los niños y niñas en las mochilas del colegio por su repercusión en los pies.

Problemas del sobrepeso en la mochila

"Llevar peso en la espalda repercute en nuestros pies, ya que recae la totalidad de nuestro peso sobre ellos y un aumento de la carga incrementa el estrés en la estructura del pie". Por ello, ha señalado "esto puede llegar a provocar diversos problemas en nuestra pisada", señala y recalca que entre las patologías, pueden desarrollar tendinitis, tendinosis o roturas fibrilares y sobrecarga en diferentes zonas de apoyo. Además ese exceso de carga puede derivar en afecciones en rodillas, zona lumbar, cervicales o cadera.

Para evitar estos problemas, lo correcto es llevar solo el material necesario para ese día. En caso de que sea igualmente una carga pesada, hay que ajustar las asas de la mochila y llevarla pegada al cuerpo y no colgando. Además, hay que distribuir el peso a ambos lados por igual para evitar posibles desviaciones de columna.

Además, "para evitar lesiones es muy importante elegir un calzado que tenga un contrafuerte no muy rígido, porque no se trata de un problema de sobrecargas por sobrepeso, sino que el zapato sea lo más estable y flexible posible para no alterar ninguna zona concreta del pie", señala la experta.