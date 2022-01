La red que falsificaba pasaportes COVID y pruebas PCR cobraba en criptomonedas

La Policía Nacional detuvo esta semana en Madrid y en Barcelona a los siete miembros de una red que falsificaba pasaportes covid y resultados negativos de PCR por coronavirus a famosos y a delincuentes, con 1.600 personas investigadas por recurrir a sus servicios.

Esta red había puesto en marcha un circuito de cobro a través de criptomonedas para dificultar así la acción policial. Al parecer habían abierto cuentas en el Campo de Gibraltar y Lituania donde se ingresaba el dinero.

Personal sanitario implicado

En España han sido detenidas siete personas y los agentes han constatado hasta el momento la inscripción fraudulenta de unas 1.600 personas en el Registro Nacional de Vacunación, solo en la Comunidad de Madrid. Entre los arrestados hay cinco hombres y dos mujeres.

La investigación sobre esta red comenzó a principios de enero cuando los agentes detectaron anuncios que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaportes covid falsificados en grupos de carácter negacionista de una aplicación de mensajería instantánea.

Los integrantes de la organización exigían el pago en criptomonedas

Pago en criptomonedas

El pago que exigía la red a cambio de las certificaciones fraudulentas era de 50 euros en el caso de emitir certificados de pruebas PCR negativas y cantidades que oscilaban entre los 200 y 1.000 euros a cambio de expedir pasaportes coronavirus en los que constaran dos o tres dosis de vacunación.

En la mayoría de los casos, los integrantes de la organización exigían el pago en criptomonedas, a través de cuentas que habían abierto en terceros países para hacer más complicado el rastreo por parte de las autoridades.

Una vez que los implicados percibían el pago, los interesados obtenían el código QR en el que constaba la pauta de vacunación fraudulenta. A los dos días podían obtener el pasaporte COVID en el que constaban como recibidas dos o tres dosis.

La organización habría creado dos tipos de redes clientelares:

Una a la que cobraban alrededor de 200 euros para que pudieran obtener el documento fraudulento.

Y otra, con mayor poder adquisitivo, a la que se exigía un pago de 1.000 euros por introducirlas en el registro con la pauta de vacunación completa.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. También se siguen las pesquisas por el posible robo de claves de acceso al sistema sanitario español.

La Consejería de Sanidad ofrece su colaboración

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que la Policía Nacional se puso en contacto con la Dirección General para explicarles la investigación y, desde el primer momento, ha colaborado con el proceso, aunque ha declinado aportar información por considerar que lo "prudente" es respetar los plazos del proceso judicial.

No obstante, ha destacado que "no es un número llamativo" de pasaportes covid, pero "es importante como Consejería comprobar y respetar el procedimiento del registro y de la emisión de LOS certificados covid", por lo que ha ofrecido la "total y absoluta colaboración" de la Consejería, ya que su objetivo es que la población esté protegida y no se produzca ningún tipo de movimiento fraudulento.

¿Quienes figuran como clientes de esta red?

Entre los famosos que al parecer han recurrido al servicio de esta red y que están siendo investigados está el cantante Omar Montes, según han informado fuentes de la investigación.Tras esta información el cantante ha asegurado estar "vacunado y muy concienciado" con las vacunas contra el Covid y niega su vinculación con un grupo criminal que falsificaba pasaportes Covid asegurando que estar vacunado.

"No puedo controlar todo lo que se dice de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más. ¡Sigo trabajando!" ha publicado el cantante en un stories en su cuenta de Instagram.

Hay también conocidos condenados por hechos delictivos que habrían pagado entre 200 y 2.000 euros por estos documentos, como A.M.C., conocida como la "reina de la coca" en España que llegó a vender en un año 100 kilos de esta droga y ha sido detenida varias veces, la última vez en 2014.

Otro de los investigados es S.R.G., conocido como Moli, que trabaja con aluniceros como especialista en cajas fuertes. Este hombre cumplió condena por homicidio imprudente al atropellar a una persona, en el distrito madrileño de Arganzuela, que murió en el hospital.

Con esta operación, la Policía Nacional ha desarticulado la rama española de la organización que también proporcionaba pasaportes covid falsos en diferentes países de la Unión Europea. Los detenidos se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática negacionista en los que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaportes Covid falsificados.