Los rectores temen que el sistema de prácticas colapse y acusan a la Seguridad Social de dejación de funciones

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) teme que el sistema de prácticas formativas colapse ante la situación que están atravesando con la nueva cotización de las prácticas. Denuncian que la Tesorería General de la Seguridad Social sigue sin enviar a las Universidades instrucciones claras, precias y estables sobre como implementar las altas y las bajas en la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas.

María Antonia Peña, presidenta de la comisión sectorial de Crue-Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva, confiesa a Onda Cero que las universidades se han puesto al frente de este proceso de cotización de los estudiantes en prácticas como acto de responsabilidad y de protección al estudiantado: "Nos encontramos que, por un lado, no acabamos de recibir instrucciones concretas por la Seguridad social sobre como resolver ciertos casos. Y en ocasiones, no es que no recibamos respuesta, sino que además recibimos informaciones contradictorias".

La CRUE reitera que no ha recibido respuesta a sus consultas aun de las administraciones públicas desde la entrada en vigor de la obligación de cotización de los estudiantes en prácticas y temen que el sistema colapse ante la incertidumbre. En este sentido, María Antonia Peña añade: "No tenemos la información adecuada para implantarlo con certidumbre y corrección. Esta situación nos preocupa. Queremos que se adopten las medidas oportunas. Deberíamos tener un instructivo claro y estable que no se cambie cada dos por tres. Hay dejación de responsabilidad por parte de algunos organismos".

Ya que hay que aplicar la norma, apliquémosla bien y que ningún estudiante resulte perjudicado

Es prácticamente imposible articular de manera correcta los procedimientos, según denuncia. Así, a partir de este momento, ante consultas que "excedan" su conocimiento, las universidades recomendarán a los estudiantes, empresas y entidades interesadas que se dirijan directamente a la TGSS para formularlas.

"Por más que las universidades hayamos asumido una responsabilidad que inicialmente la norma no nos atribuía, la situación es de tanta incertidumbre y gravedad que tememos que el sistema de prácticas formativas, esencial para la formación y la empleabilidad de nuestro estudiantado, pueda colapsar infringiendo graves perjudicados al mismo" alertan en el comunicado. Es más, insisten en que ante el "desconcierto" que hay, muchas empresas están retirando su oferta de prácticas formativas.

Reunión con la Seguridad Social

Ante estas denuncias, la Seguridad Social convocará en los próximos días una reunión con los responsables de la CRUE. Según recoge Servimedia, el Ministerio dirigido por Elma Saiz afirma que "se ha puesto a disposición en todo momento" de todas las universidades: "La Tesorería General de la Seguridad Social ha demostrado una actitud proactiva en todos los territorios de información y divulgación de este nuevo sistema. Su disponibilidad es máxima, así lo han demostrado con las 188 reuniones que han celebrado desde la firma del acuerdo".