Un recipiente muy común que no debes meter nunca en el microondas

Uno de los envases que más utilizamos en nuestro día a día es el tupper, ya sea para llevarnos comida al trabajo, para guardar las sobras, o para almacenar comida preparada con antelación. Sin embargo, no todos los recipientes son iguales.

Cuando calentamos comida en el microondas, no solo recibe calor el alimento, sino también el tupper. Al introducir platos, recipientes de vidrio resistentes al calor como Pyrex no hay problema, pero no sucede lo mismo con el plástico. Algunos tipos de este material ni siquiera son aptos para microondas.

En la revista Food & Wine, el epidemiólogo Jordan Kuiper alerta: "dejen de calentar inmediatamente recipientes de plástico en el microondas", y recuerda cuando estos recipientes se calientan en el microondas liberan sustancias químicas así como nanopartículas.

Kuiper explica que "los productos químicos utilizados en los envases de plástico generalmente se clasifican como disruptores endocrinos". A pesar de esto, los investigadores continúan evaluando los efectos de las nanopartículas en la salud.

Los especialistas recuerdan que la calificación "apto para microondas" solo se refieren al recipiente y no al a los efectos que puede tener en el consumo humano.

En ese mismo medio, la toxicóloga de MedStar Health, Kelly Johnson-Arbor, sostiene que "a pesar de la estructura química estable de los productos plásticos, los productos químicos pueden filtrarse de los plásticos en determinadas condiciones, incluida la exposición a altas temperaturas, como las que se experimentan durante el uso en microondas".

Según Kuiper, "estudios recientes han encontrado estas partículas de plástico en tejidos humanos en los que ciertamente no deberían estar, incluidos el cerebro, el corazón, la placenta y los testículos", quien recuerda que, en caso de elegir un recipiente de plástico siempre sea "libre de BPA", aunque esto tampoco asegura que no se liberen nanomicroplásticos.