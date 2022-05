Recibe el alta el paciente que ha estado más de dos años hospitalizado por covid

LEER MÁS La OMS apunta que casi 15 millones de personas fallecieron directa o indirectamente por Coronavirus

Eduardo Lozano recibió ayer el alta hospitalario después de dos años ingresado por culpa del coronavirus. El taxista de 60 años de Barcelona ingreso en el centro sociosanitario Duran i Reynals de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 22 de marzo de 2020.

Han sido dos años y 45 días hasta que Lozano ha podido recuperar su salud, aunque no por completo aún le quedan varias secuelas. El afectado estuvo tres meses en la UCI, dos de ellos en coma inducido.

Cuando Eduardo Lozano despertó del coma, no podía hablar, ni tampoco moverse. Él mismo ha admitido que "parecía un cadáver", pero tras un largo proceso de recuperación ha podido recuperarse poco a poco. Sin embargo, han sido varias las secuelas que le han quedado al taxista, como la fibrosis pulmonar, que en ocasiones le provoca ahogos; los problemas de movilidad, que le obligan a caminar con la ayuda de un andador o las cicatrices de las heridas en las rodillas o en la boca.

"No esperaba recuperarme", ha admitido a TV3 Eduardo Lozano, que ha querido dar las gracias a todos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal sanitario que le ayudaron en su rehabilitación. Ahora teme no poder volver a su vida de antes del ingreso, "dos años son demasiado, no sé si podré estar bien fuera, hacer bien las cosas cotidianas que hacía antes", ha señalado.

Ahora, Eduardo Lozano espera "disfrutar de la vida" ya que no podrá volver a trabajar de taxista.