Recargar el aire acondicionado del coche: cómo hacerlo y cuánto cuesta

Nos hemos introducido en las fechas más calurosas del verano. Las olas de calor en las diferentes comunidades autónomas de España son ya un tema común cada semana. Es por todo esto que, para evitar riesgos físicos provocados por el calor, tomamos una serie de medidas para paliar estas temperaturas extremas, una de ellas es el uso del aire acondicionado.

Cada verano, este instrumento se convierte en uno de los más utilizados, tanto en los hogares y tiendas como en nuestros vehículos. En estos últimos, el aire acondicionado se tendrá que recargar cada ciertos años. Lo que recomiendan los expertos es que sea cada dos años como máximo.

¿Cómo saber cuando esta empezando a agotarse el aire?

Uno de los síntomas que nos puede dar pistas de que algo no funciona como es debido es el olor a humedad al conectarlo. Si el coche no enfría bien, será necesario rellenar el gas del sistema de ventilación y comprobar que no existe ningún tipo de fuga.

Es muy probable que pueda haber problemas eléctricos, como la rotura de algún relé, fusible o compresor. Por eso, aunque en algunas épocas se utilice menos, se recomienda llevar a cabo un correcto mantenimiento de este componente y limpiarlo o cambiarlo cuando sea necesario.

Los mecánicos recomiendan activarlo al menos una vez al mes durante 15 minutos para evitar averías en el aire acondicionado y advierten de que si es necesario recargarlo cada año convendría comprobar si existe fuga alguna. También avisan de que lo ideal es mantenerlo en una temperatura media que oscile entre los 22 y los 24 grados.

¿Dónde recargarlo?

Si bien es cierto que actualmente existen distintos kits de recarga de aire acondicionado en tiendas especializadas que permiten a los conductores recargarlo sin necesidad de acudir a un taller, lo más recomendable sigue siendo recargarlo en sitios especializados con su correspondiente licencia.

¿Cuánto cuesta recargar el aíre acondicionado del coche?

El precio de esta recarga variará en función del tipo de gas que necesite nuestro coche. Lo más habitual es un precio de entre 60 y 70 euros, aunque en algunos casos, especialmente en los coches posteriores a 2017, podría llegar a costar hasta 150 euros.