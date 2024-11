La reacción de Elisa Mouliaá tras archivarse temporalmente su denuncia contra Errejón: "Es todo terrible"

El giro en la causa de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, ha provocado la reacción de la actriz, que estaba previsto que compareciese en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para ratificar su denuncia contra el exdiputado de 'Sumar'.

Este lunes el juez Adolfo Carretero ha archivado temporalmente el proceso por incapacidad de la abogada de la intérprete, de baja médica. Ante esta situación, la defensa de Íñigo Errejón decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la suspensión temporal de la causa decretada por el juez, porque considera que se trata de "una maniobra dilatoria" de la acusación, que ejerce una abogada que no estaba personada formalmente en la causa.

Para la defensa de Íñigo Errejón, se trata de una abogada que no estaba personada formalmente cuando hizo esa petición y que está de baja desde el 7 de noviembre, y su solicitud supone "un absoluto fraude de ley y abuso de derecho", según explicó la letrada de la defensa, Eva Gimbernat.

"Es una maniobra dilatoria", añade, y asegura que Errejón "quiere declarar cuanto antes para dar explicaciones y defender su inocencia". Por eso, la letrada tiene previsto presentar el recurso ante la Audiencia Provincial a lo largo de esta semana.

Para este martes estaba previsto tanto la declaración de Íñigo Errejón como investigado como de la actriz, que quedaron anuladas.

La actriz Elisa Mouliaá denunció ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía que Errejón la agredió sexualmente hasta en tres ocasiones la misma noche de septiembre de 2021.

Elisa, muy agobiada, se ha limitado a pedir que el foco no se centre en ella sino en las otras víctimas que, asegura, también han tomado medidas legales contra Errejón.

"No puedo decir nada, de verdad. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Es todo terrible, yo confío en la justicia y ya está. Ya me he puesto en manos de la misma abogada que está con todas las víctimas. Yo so una más y solamente os pido que no os centréis en mí porque somos muchas, ¿vale?