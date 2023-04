Qué personas pueden ponerse la vacuna de la alergia al polen: posibles efectos secundarios

Las alergias suelen ser algo molesto, ya que para salir de casa debes estar pendiente de tomarte el antihistamínico, llevar mascarilla y gafas para protegerte y evitar salir a ciertas horas del día en las que el polen es más agresivo si tienes síntomas muy severos.

Existe un tratamiento de inmunoterapia con alérgenos, más conocida como la vacuna contra la alergia en la que la doctora Mar Fernández Nieto, especialista en Alergología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, trata las posibles reacciones alérgicas que pueden derivar de la vacuna y las dudas que hay en torno su eficacia.

Vacunas contra la alergia

Las vacunas no se preparan con todos los alérgenos que resultan positivos en la pruebas de alergia en la piel o en la sangre, ya que no significa que sean los causantes de los síntomas, afirma la doctora Fernández Nieto.

Cuando se hacen las pruebas de la alergia en la piel permite saber qué reacción estamos teniendo de la inmunoglobina E y la sensibilización ante ciertos alérgenos, pero no significa que tengas alergia.

Además, no solo existe una única vacuna para la alergia y no todas son iguales. Por lo general, no se suele administrar más de una vacuna al mismo tiempo. Según las recomendaciones de las sociedades científicas, estas vacunas no deben tener más de dos componentes.

Congelar las vacunas de la alergia es un error común y grave que se comete, si se hace lo mejor es sustituirlas. Para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento se deberá guardar en el refrigerador a una temperatura de 4 a 6 grados.

Efectos secundarios

Reacciones locales: puede aparecer picor, escozor, inflamación en la zona de la inyección y se puede tratar tomando antihistamínico orales. Cuando la vacuna es en forma de pastilla, la reacción local aparece en la boca.

Reacción sistémica: provoca rinitis, asma y urticaria.

Estas vacunas se pondrán a partir de los 5 años porque se entiende que hasta esa edad, el sistema inmunitario no está lo suficientemente maduro para manifestar sensibilización alérgica con pruebas cutáneas o sanguíneas.

Vacunas también en pastillas

Existen dos tipos de vacunas:

Vacunas subcutáneas que consisten en inyectar la medicación a través de la piel, como cualquier otra vacuna.

Vacunas sublinguales que se administran vía oral, a través de gotas o comprimidos.

"Las vacunas en comprimidos son las más modernas en el tratamiento de las enfermedades alérgicas; en España aparecieron en el año 2009", apunta la doctora.

Las vacunas en comprimidos solo tratan las alergias al polen de gramíneas, ácaros del polvo y asma alérgica.