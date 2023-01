Qué pasa si se rompe el 'vórtice polar': estas serían las consecuencias

La AEMET ha activado el aviso amarillo en determinadas provincias españolas por nieblas densas y temporal marítimo. No obstante, el tiempo previsto para este fin de semana será anticiclónico en la mayor parte del centro y sur peninsular con predominio de cielos prácticamente despejados o con intervalos de nubes altas.

Esta situación se lleva produciendo desde hace ya varias semanas, casi desde finales de año, donde los cielos despejados y las temperaturas altas para esta época del año han sido los claros protagonistas. Sin embargo, es una situación que podría tener los días contados.

Desde hace varias semanas, los expertos vienen avisando de una posible anomalía meteorológica que podría tumbar los termómetros dando lugar a gélidas temperaturas más propias del invierno más crudo.

Se trata del vórtice polar, la corriente de aire frío que fue protagonista hace unas semanas cuando se empezó a plantear la probabilidad y posibles consecuencias de su ruptura.

¿Qué es el vórtice polar?

Según informa la AEMET, el vórtice polar estratosférico es una estructura de vientos intensos que separan la masa de aire frío polar de la templada de latitudes medias. También es definido como "un gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra" por el Servicio Nacional del Tiempo de Estados Unidos.

El término vórtice se refiere a la rotación con sentido contrario a las agujas del reloj, que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos. Cuando es invierno en el hemisferio norte, el vórtice polar suele expandirse, enviando así el aire frío hacia el sur junto a la corriente, lo que se asocia a las olas de frío extremo.

¿Qué sucede si se rompe?

Según publica Meteored, en las últimas semanas se ha visto que el vórtice polar estratosférico permanece "casi más fuerte que nunca o de lo que se había observado hasta ahora" en estas fechas. Esto se debe a que las temperaturas han alcanzado mínimos muy bajos, de -90º, lo que se ha traducido en un vórtice polar más fuerte y estable.

Sin embargo, el mismo sitio web asegura que durante todo el invierno, esta estabilidad se puede ver afectada por la aparición "calentamientos súbitos estratosféricos (CSE)", ondas que se originan en la troposfera y que, cuando se propagan a la estratosfera, "se traducen en un fuerte incremento de las temperaturas en la zona polar y llegan a alterar completamente el flujo circumpolar de vientos del oeste a gran altura, llegando incluso a pararlo o invertirlo en los casos más significativos". La temperatura del polo se incrementaría y existiría una mayor facilidad para que se produjese un desplazamiento de masas de aire fuera de su latitud de origen.

Cuándo se producirá esa ruptura

Los expertos aseguran que en los modelos se está mostrando el desarrollo incipiente de un potencial calentamiento súbito estratosférico para el 20 de enero y días posteriores, lo que podría suponer el desplazamiento del vórtice polar.

No obstante, su evolución posterior aún no está determinada y ni siquiera se sabe si esta CSE desestabilizaría por completo el vórtice. Por tanto, las consecuencias meteorológicas que esto pudiera tener son muy difíciles de predecir: "Últimamente se ha relacionado este tipo de eventos con una mayor probabilidad de recibir un desalojo de aire frío procedente del ártico, pero lo cierto es que no puede saberse dónde van a desplazarse esas masas de aire frío y, por tanto, sólo podemos hablar de una tendencia global o hemisférica", explican desde Meteored.