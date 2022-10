Qué es la Ley Trans y por qué enfrenta a PSOE y Unidas Podemos

Después de que la semana pasada la Mesa del Congreso decidiese alargar el plazo para presentar las enmiendas sobre la ley trans, que en un principio acababa este miércoles 26 de octubre, gracias a los votos a favor de PSOE, PP y Vox, ahora el grupo socialista ha solicitado una nueva prórroga.

Este miércoles, la Mesa del Congreso que tiene que decidir sobre la prórroga que ha solicitado el PSOE para presentar enmiendas a la Ley Trans. Se trata de un movimiento que incomoda mucho a Unidas Podemos que esta mañana presentará un calendario para que el grupo socialista se comprometa a aprobar la ley antes de fin de año, según ha avanzado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que confía en una rectificación de los socios de gobierno.

Estos hechos han provocado una nueva brecha en el Gobierno de coalición conformado por PSOE- Unidas Podemos, ya que la formación morada pretendía tener aprobada la ley para el pasado 19 de octubre y que su entrada en vigor no fuese más allá de final de año.

Sin embargo, esta decisión no solo ahondó en la crisis entre los socios de Gobierno, también provocó la dimisión de la activista trans y diputada socialista Carla Antonelli. "Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el PSOE, no en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida", dijo en un hilo en su cuenta de Twitter.

Antonelli justificó su baja "porque hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar" y explicó que "ante la nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley, lo que lo que la lleva al próximo año ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura. Y quiero decir, que en mi nombre y de mi militancia eso no va a suceder, aunque el dolor y desasosiego me invadan, porque son muchxs las compañeras de las que tengo un recuerdo de empatía abrumadora a lo largo de todos estos años, de amistad, complicidad, compañerismo y orgullo".

¿Qué es la Ley Trans?

Los principales puntos de la Ley Trans elaborada por el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero son los siguientes:

Autodeterminación de género

La libre autodeterminación de género permitirá que cualquier ciudadano, independientemente de su sexo, pueda cambiar su nombre y su género en el DNI sin tener que aportar informes médicos, ni ningún otro requisito.

En el caso de los menores de edad:

Desde los 16 años no se necesita autorización paterna .

no se necesita . Hasta los 16 años necesitan autorización paterna y acompañamiento .

necesitan autorización . Menores de 12 años necesitan la autorización de un juez.

Este es uno de los puntos de discrepancia con la parte socialista del Gobierno. La ex vicepresidenta Carmen Calvo considera que este cambio podría suponer un ataque al feminismo y cree que hay matices que tienen corregirse para evitar malinterpretaciones jurídicas que puedan chocar con derechos adquiridos en materia de igualdad.

Sin embargo, Unidas Podemos considera que gracias a esta la Ley Trans, cualquier persona podrá ejercer su derecho a decidir quienes son, sin necesidad de hormonarse o tener que presentar informes médicos.

Terapias de conversión

Las polémicas terapias de conversión quedan prohibidas en esta nueva Ley Trans, que dejaría de estar considerado como una enfermedad.

Multas por discriminación

Asimismo, la nueva normativa también plantea un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.

Filiación de los hijos sin necesidad de estar casadas

Y también se cambiaría el Código Civil por el que las mujeres lesbianas y bisexuales sí tendrán la oportunidad de proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.