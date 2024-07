Qué gasta más un aire acondicionado portátil o uno fijo: el sistema con el que podrás ahorrar

Existen aparatos de aire acondicionado con una variedad de precios, características y requisitos de instalación. Si estás considerando instalar uno, es común preguntarte si es mejor elegir un aire acondicionado fijo o un modelo portátil que se pueda mover de una habitación a otra. Lo primero que debes saber es cuál de las dos opciones gasta más, así como las ventajas e inconvenientes de cada tipo de aparato.

¿Qué es el aire acondicionado fijo? Ventajas e inconvenientes

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los sistemas de aire acondicionado fijos se instalan de manera permanente en la pared y no pueden trasladarse. Estos dispositivos se dividen en dos categorías principales: los modelos monobloque y los sistemas split, siendo estos últimos los más comunes en la actualidad.

Aires acondicionados monobloque : en estos sistemas, todos los componentes del circuito están integrados en una sola unidad. La instalación requiere abrir un hueco en la pared del tamaño del aparato, de modo que una parte quede expuesta al interior de la habitación y la otra al exterior. Este tipo de equipos es conocido por ser ruidoso y menos eficiente, debido a la dificultad para sellar adecuadamente el hueco en la pared.

: en estos sistemas, todos los componentes del circuito están integrados en una sola unidad. La instalación requiere abrir un hueco en la pared del tamaño del aparato, de modo que una parte quede expuesta al interior de la habitación y la otra al exterior. Este tipo de equipos es conocido por ser ruidoso y menos eficiente, debido a la dificultad para sellar adecuadamente el hueco en la pared. Aires acondicionados fijos o split: estos sistemas se componen de dos unidades separadas: una interior, que contiene el evaporador, y una exterior, que alberga el compresor, que genera ruido. La unidad interior se instala en la pared del área que se desea climatizar, mientras que la unidad exterior se coloca fuera de la vivienda, ya sea en la fachada o en el suelo, por ejemplo, en una terraza. Ambas unidades están conectadas por una tubería a través de la cual circula el refrigerante. Cuando varias unidades interiores, instaladas en diferentes habitaciones, están conectadas a una única unidad exterior, se denomina sistema multisplit.

Cabe destacar que los sistemas de aire acondicionado fijos son más eficientes y silenciosos que los modelos portátiles y también pueden utilizarse para calentar la vivienda. También ofrecen una forma segura de climatizar el hogar sin la necesidad de dejar las ventanas abiertas, lo que ayuda a mantener la seguridad y la eficiencia energética. Sin embargo, presentan algunas desventajas.

En general,, con precios que varían entre, dependiendo de la capacidad y la gama del producto. Su instalación debe realizarse de manera permanente en una pared exterior y debe ser llevada a cabo por un profesional certificado, lo que puede suponer un coste adicional que oscila entre 250 y 500 euros.

Además, al estar fijos en su lugar, no pueden trasladarse de una habitación a otra, lo que significa que se necesita instalar una unidad en cada estancia que se desee climatizar. Si vives en una comunidad de vecinos y necesitas colocar la unidad exterior en la fachada, es imprescindible obtener previamente la autorización de la junta de vecinos.

¿Qué es el aire acondicionado portátil? Ventajas e inconvenientes

Según informa la OCU, los aires acondicionados portátiles son dispositivos compactos y móviles que no requieren fijación a la pared, ya que están equipados con ruedas para facilitar su traslado entre diferentes habitaciones. Esto permite, por ejemplo, utilizar el mismo equipo para enfriar el salón durante el día y el dormitorio por la noche, siempre y cuando ambas estancias dispongan de una ventana y un enchufe adecuado. No obstante, hay que tener en cuenta que estos equipos suelen tener un peso de alrededor de 30 kg, lo que puede hacer que su manejo y transporte no sea tan sencillo como podría parecer.

Los aires acondicionados portátiles suelen ser más económicos que los sistemas fijos, con precios que oscilan entre los 200 y 2.000 euros, y no requieren gastos adicionales en instalación. Estos dispositivos permiten refrescar el hogar sin necesidad de realizar instalaciones permanentes. Además, se pueden desenchufar y mover fácilmente a otra habitación o guardar cuando no se están utilizando.

También es posible utilizarlos únicamente como ventiladores, sin generar frío. Sin embargo, presentan algunas desventajas: son menos eficientes en el enfriamiento comparados con los modelos fijos, y los kits de sellado de ventanas, necesarios para bloquear la abertura, solo son compatibles con ventanas correderas y no todos los equipos los incluyen. Además, suelen ser pesados, lo que puede requerir ayuda adicional para su manipulación si no se dispone de mucha fuerza.

Por último, su uso a alta potencia suele generar bastante ruido, con niveles que varían entre 57 y 70 decibelios, lo que puede dificultar el sueño mientras están encendidos.

¿Qué aire acondicionado gasta más: portátil o fijo?

Los aires acondicionados portátiles, a pesar de su conveniencia y menor coste inicial, consumen más energía que los sistemas fijos tipo split. Los portátiles pueden gastar entre 1 y 1.5 kWh por hora debido a su menor eficiencia energética. En cambio, los aires acondicionados fijos son más eficientes y suelen consumir menos energía, entre 0.5 y 1 kWh por hora.

En definitiva, los aires acondicionados portátiles tienden a gastar más energía que los sistemas fijos.