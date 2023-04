Qué es la enfermedad de Lyme: Harvard advierte que se está expandiendo

La Universidad de Harvard alerta que en algunas partes de Estados Unidos, debido a las altas temperaturas impulsadas por el cambio climático puede estar contribuyendo a la aparición de enfermedades transmitidas por las garrapatas de patas negras infectadas.

En la actualidad, estos insectos aparecen antes y se quedan hasta más tarde en las temporada intermedias de primavera y otoño.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es conocida por se causada por la picadura de las garrapatas y se reconoce por su síntoma más clásico, un sarpullido rojo que aparece después de la picadura infectada. Aunque el 20 o 30% de las personas no desarrollan una erupción. Además, es importante recalcar que la erupción puede pasar desapercibida porque las garrapatas tienden a morder en los pliegue oscuros del cuerpo, como la ingle, la axila, detrás de la oreja o el cuero cabelludo.

Algo curioso es que la picadura de este insecto tiene unos síntomas similares a los de la gripe, como dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones, por ello, si nota que tiene alguna erupción y estos síntomas acuda a su médico. En esta etapa, el tratamiento rápido con antibióticos puede acabar con la infección bacteriana que te ha provocado.

Si la persona no se ha dado cuenta porque no ha visto el sarpullido o no tuvieron síntomas, la bacteria puede diseminarse a diferentes partes del cuerpo y, el sistema inmunitario del cuerpo puede responder en exceso a la infección. Esto puede causar daño en las articulaciones, el corazón y/o el sistema nervioso. Asimismo, las personas que son tratadas en cualquier etapa de la enfermedad de Lyme pueden desarrollar el síndrome posterior a la enfermedad, como pueden ser síntomas debilitantes que incluyen fatiga, confusión mental y depresión.

Cómo evitar la enfermedad de Lyme

Prevenir las picaduras de garrapatas es esencial para prevenir la enfermedad de Lyme que transmiten.

Sepa dónde es probable que estén al acecho las garrapatas. Generalmente se arrastran desde las hojas o briznas de hierba en el suelo hasta las piernas.

Use ropa protectora. Los pantalones largos metidos en los calcetines son la mejor manera de evitar que las garrapatas se metan debajo de la pierna del pantalón.

Usa repelentes. Existe ropa que lleva puesto insecticida permetrina o puedes rociarte simplemente con el insecticida.

La especie de garrapata que transmite la enfermedad de Lyme tiene aproximadamente el tamaño de una semilla de sésamo. Además, debes tener en cuenta que la garrapata debe permanecer adherida a tu piel durante 24 a 36 horas para que transmita suficientes bacterias para transmitirle la enfermedad.