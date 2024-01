Qué coches pueden entrar en Madrid 2024

Madrid es una de las grandes capitales de la Unión Europea y con más de tres millones de habitantes fue una de las primeras en aplicar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En 2018 entró en vigor esta norma y se restringió el acceso al centro de la ciudad a los vehículos más antiguos. Progresivamente el Ayuntamiento ha ido introduciendo nuevos espacios protegidos.

Desde este 1 de enero de 2024 se ha incluido el interior de la M-30 así como la propia autopista de circunvalación. Los coches que no tengan la etiqueta medioambiental de la DGT no podrán entrar en las calles interiores a la M-30 ni en la propia M-30.

¿Qué coches pueden entrar en Madrid en 2024?

Los vehículos que podrán circular por las Zonas de Bajas Emisiones son aquellos que tengan cualquier etiqueta B, C, ECO o CERO de la DGT. Los residentes que no tengan el distintivo también podrán moverse, eso sí hasta 2025. El coche deberá estar domiciliado en la ciudad en el Registro de Vehículos y figurar en el padrón del Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid. También podrán moverse los vehículos sin etiqueta utilizados para trasladar a personas con movilidad reducida, los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) y aquellos coches reconocidos como históricos.

Periodo de aviso

Pese a que la norma lleve en vigor desde ayer, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un periodo de aviso sin multas en el exterior de la M-30 que se prolongará hasta el 30 de junio. El objetivo es ir avisando a la ciudadanía de que no pueden circular por la capital y que deben corregir esa práctica. A partir de esa fecha comenzarán las sanciones.

¿Cómo saber si estoy entrando en una ZBE?

La ley obliga a que todos los espacios protegidos estén correctamente identificados y señalizados. De esta manera y para unificar la lectura a nivel nacional, se ha diseñado una nueva señal de tráfico vertical.

Una señalización de Zona de Bajas Emisiones de especial protección en el Distrito Centro, a 2 de enero de 2024, en Madrid | Eduardo Parra / Europa Press

Sanciones

Tanto en la M-30 como en la almendra central sí habrá sanciones. Dentro de la circunvalación ya se multa si algún vehículo sin etiqueta de fuera de Madrid circula. Las multas en la M-30 comenzarán a tramitarse a partir del 15 de enero, según ha informado el Ayuntamiento de la capital. La cuantía de la multa asciende a los 200 euros (100 por pronto pago) al ser considerada una infracción grave de tráfico.