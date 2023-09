Qué coches no podrán entrar al centro de Madrid en 2024 por la etiqueta de la DGT

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) restringirán la movilidad de los vehículos con cierta etiqueta medioambiental que afectará a un gran volumen de vehículos y a muchos conductores. Según la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética la medida entrará en vigor a partir de este 1 de enero de 2024 en Madrid.

Tipos de distintivos para coche

La DGT en España emite distintivos ambientales en forma de pegatinas para vehículos. Estas pegatinas se utilizan para identificar la clasificación ambiental de los vehículos según sus niveles de emisiones que se dividen en cuatro categorías:

Etiqueta Cero (Azul) : Vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros en modo eléctrico.

: Vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros en modo eléctrico. Etiqueta Eco (Verde y Azul) : Vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 kilómetros en modo eléctrico y vehículos de gas natural (GNC y GNL).

: Vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 kilómetros en modo eléctrico y vehículos de gas natural (GNC y GNL). Etiqueta C (Verde) : Turismos y comerciales ligeros de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel matriculados a partir de enero de 2014.

: Turismos y comerciales ligeros de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel matriculados a partir de enero de 2014. Etiqueta B (Amarilla) : Turismos y comerciales ligeros de gasolina matriculados entre enero de 2000 y diciembre de 2005, y diésel matriculados entre enero de 2006 y diciembre de 2013. También los vehículos de más de ocho plazas y pesados matriculados desde 2006, ya sean de gasolina o diésel, a partir de 2025.

: Turismos y comerciales ligeros de gasolina matriculados entre enero de 2000 y diciembre de 2005, y diésel matriculados entre enero de 2006 y diciembre de 2013. También los vehículos de más de ocho plazas y pesados matriculados desde 2006, ya sean de gasolina o diésel, a partir de 2025. Etiqueta A o vehículos sin distintivo: Coches que no tienen pegatina y no figuran en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Madrid, tienen prohibido circular por el interior de la M-30, la vía que rodea a la capital.

Las fechas clave para los coches que no podrán circular por el centro de Madrid a partir de 2024

El 1 de enero de 2024, los vehículos con etiqueta de tipo B no podrán circular por el centro de la ciudad a diferencia de ahora, donde sí pueden conducir, pero no estacionar. Es decir, no podrán hacer ninguna de las dos cosas según el Ayuntamiento de Madrid teniendo prohibida su circulación.

Un año más tarde, a partir del 1 de enero de 2025, ningún coche sin etiqueta podrá entrar a Madrid, independientemente de si su propietario está empadronado en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital, únicamente podrán hacerlo vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o trasladar personas con movilidad reducida, los históricos y los de emergencias o Fuerzas Armadas.

Esta medida que cumple con los objetivos de la Agenda 2030, pretende reducir la contaminación que se crea en las grandes urbes a partir de las emisiones de este tipo de vehículos. De ahora en adelante los ciudadanos que tengan este tipo de coches se verán en la obligación de buscar otra alternativa para desplazarse al interior de la M-30.