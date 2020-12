¿Se puede denunciar a alguien por fumar en una cola?

Eran las 12 menos cuarto del día 23 de diciembre, en la cola externa para renovar el DNI de la comisaría del barrio madrileño de Chamberí, en Santa Engracia 18. Raquel, que esperaba su turno acompañada de su hija, menor de edad, le pidió a una persona que fumaba detrás de ella que dejara de echarle el humo y respetara la distancia de seguridad de al menos dos metros que marca la normativa anti-covid.

Con malas palabras, esta persona, dio un mínimo paso atrás y prosiguió dando caladas al cigarrillo. No sólo seguía siendo insuficiente ese paso, sino que, además, ahora eran las personas que aguardaban detrás de este señor las que se tragaban el humo. Raquel se lo hizo saber y el fumador respondió con chulería y desprecio.

Fue entonces cuando un policía nacional que había observado el incidente se dirigió a Raquel y le preguntó si quería interponer denuncia. Ella respondió que sí. El policía procedió a identificar al infractor, recordándole que, además de estar obligado a respetar la distancia de dos metros, debía ponerse la mascarilla, y que, en tiempos de Covid19, para fumar debe alejarse de otras personas.

Raquel Fernández es la presidenta de Nofumadores.org, una organización sin ánimo de lucro que defiende el derecho de los ciudadanos a no tragar humo de tabaco. Ella está especialmente sensibilizada en hacer valer los derechos de los no fumadores, una tendencia que día a día, y más con la pandemia, se abre paso sin complejos en la sociedad.

Raquel Fernández en conversación con Onda Cero se felicita por la actitud del agente con el que se encontró ese día, aunque sostiene que “no es lo habitual ver a un policía tan proactivo en este tema. En Madrid, normalmente, dejan pasar infracciones graves todo el tiempo y no actúan ni siquiera cuando se les llama”. Los ciudadanos estamos aprendiendo a reinvindicar nuestro derecho a no tragar humo de otros, les toca a las autoridades velar por que se cumpla la regulación en lugares públicos.

En este caso concreto, el policía nacional le explicó a Raquel Fernández que la infracción debía ser tramitada por la Policía Municipal. Por tanto, el agente procedió a llamar a una patrulla de policía municipal que se personó en la cola y tomó los datos del infractor, que se marchó a casa con el DNI renovado y una denuncia en la mano.

“No hay derecho, ni para mí ni para nadie, a tener que estar con mascarilla en una cola tragando el humo de otro. Y mucho menos yendo con mi hija menor de edad”.

La conclusión de esta historia es que, en España en estos momentos, todas las personas mayores de 6 años están obligadas a llevar mascarilla en la calle y entre las excepciones que contempla la ley para poder retirarla, no está la de fumar. Por tanto, quitarse la mascarilla en una cola para fumar es denunciable y punible.

Si una persona recibe el humo de tabaco en una situación similar está en su derecho de denunciar. Ahora bien, este tipo de situaciones entran en conflicto con el privilegio que sí permite fumar en calle y terrazas de hostelería siempre que la distancia sea superior a dos metros, por tanto, el denunciado podría recurrir y en ese caso, la justicia deberá decidir si el derecho a fumar está por encima del derecho a no respirar el humo y, en tiempos de pandemia, los aerosoles de un tercero.