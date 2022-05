El PSOE reta a Podemos por la prostitución: registra en solitario una propuesta de ley que castigue a los proxenetas

El PSOE ha registrado este jueves una proposición de ley que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, no ha ocultado cierto malestar con Unidas Podemos por no haber permitido en la llamada "ley Sí es sí", que se aprobó ayer, la enmienda socialista para abolir la prostitución. El PSOE no renuncia y ha registrado en solitario en el Congreso una proposición de ley contra el proxenetismo. Un texto que contempla, entre otras cosas, penas de cárcel para los dueños de prostíbulos y sanciones para los consumidores de prostitución.

En rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que España no puede seguir mirando hacia otro lado ante esta "grave violación de los derechos humanos", al tiempo que ha advertido de que, si el PSOE tiene que ir solo en esta lucha, lo hará.

Cruce de declaraciones entre Lastra y Montero

Y es que Lastra asegura desconocer la postura actual de Unidas Podemos y ha recordado que en 2019, cuando el PSOE presentó una PNL para abolir la prostitución, la formación morada "se fracturó" a la hora de votar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte, ha opinado que la propuesta socialista sumará a los esfuerzos del Gobierno de abolir la prostitución y ayudará a continuar con el debate para llegar a un consenso.

La propuesta que el PSOE ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados -y cuyo debate para la toma en consideración se celebrará en dos semanas- plantea modificar el artículo 187 del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. "Se trata de abolir la prostitución en nuestro país", ha remarcado Lastra.