Las primeras imágenes del momento del accidente de Adamuz: un nuevo informe concluye que se produjo por una rotura de carril

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha emitido este martes un nuevo informe sobre el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que apunta que se debió a "una rotura de carril".

En este informe se explica que, una vez analizadas todas las pruebas, no existían anomalías "en ninguno de los dos trenes implicados", y atribuyen como causa del descarrilamiento y posterior colisión "la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318,681".

Las primeras imágenes del interior del Iryo

La CIAF ha logrado llegar a esta conclusión tras el estudio de las cajas negras de ambos trenes, unido a las imágenes del interior del tren. Es la primera vez que se muestran imágenes del interior del Iryo en los momentos previos a la tragedia.

Antena 3 y La Sexta han tenido acceso a estas primeras imágenes, que muestran por vez primera el interior de uno de los dos trenes implicados en el momento del accidente que el pasado mes de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

Se ha realizado una reconstrucción del accidente

Este informe interno se ha elaborado con el objetivo de establecer un marco espacio temporal del suceso. Se ha realizado también una reconstrucción en base a las horas, eventos clave y puntos kilométricos de referencia.

Tras este análisis, se ha descartado que el factor que lo provocó estuviera en "ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura de rotura del hilo exterior de la vía 2". Por tanto, se concluye que el único motivo fue "la existencia de una rotura de carril", lo que apunta a una probable falta de mantenimiento en las vías.