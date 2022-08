La preocupante predicción de un conocido meteorólogo sobre lo que ocurrirá después del verano tras el calor extremo

El calor intenso continuará este sábado con temperaturas repuntarán hasta superar los 35º en buena parte del país, según datos de la AEMET, que adelanta que el cambio de tiempo llegará este domingo cuando se prevé una bajada de temperaturas más acuciada.

La 'traca final' del calor

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, considera que este fin de semana será “la traca final” de esta situación de temperaturas “muy altas que, sin descanso se han prolongado desde comienzos del mes de julio”.

De ese modo, espera que en las regiones mediterráneas y en Baleares el sábado serán "especialmente calurosos", ya que superarán los 40ºC de máxima y añade que las noches serán tórridas --más de 25ºC de mínima-- en las regiones mediterráneas hasta el sábado.

"A partir del domingo esperamos un cambio en la configuración atmosférica predominante en nuestro país", anuncia el portavoz que pronostica la llegada durante días sucesivos de vaguadas sucesivas que estarán acompañadas de aire más fresco en superficie, lo que provocará un descenso de las temperaturas "en la mayor parte del país".

Las consecuencias de la ola de calor a final de verano

Las consecuencias de las altas temperaturas se están dejando notar especialmente con la multitud de incendios desatados en toda la Península. La temperatura del mar también ha aumentado considerablemente. El meteorólogo Mario Picazo, ha advertido sobre las consecuencias que esto puede traer.

"Mediterráneo a 30 C = fabrica de vapor de agua = calor y bochorno extremo este verano = lluvias torrenciales recta final del verano e inicio del otoño = inundaciones e impacto en especies marinas. Cierto que un mar cálido solo no fabrica tormentas severas (eso se da por hecho), pero sí la dinámica atmosférica de frecuentes DANAS e incursiones de aire frío que vivimos con mayor frecuencia desde la pasada década y no necesariamente solo en otoño", ha escrito Mario Picazo en su perfil de Twitter.

El meteorólogo explica que este calentamiento del agua marina supone que habrá lluvias torrenciales especialmente en las últimas semanas del verano y que se podrán alargar a la época de otoño en lo que se conoce como gota fría. Además, este aumento de temperatura tiene unas graves consecuencias en la fauna marina.