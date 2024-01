La pregunta 84 del examen del MIR que Sanidad pide retirar por ser estigmatizante y una falta de respeto

El Ministerio de Sanidad ha solicitado retirar una pregunta del MIR, el examen que los estudiantes de Medicina deben realizar antes de escoger las especialidades. La cartera dirigida por la ministra Mónica García ha pedido disculpas por la pregunta además de alegar que debería valorarse su impugnación.

La pregunta 84, a la que tuvieron que responder los estudiantes el pasado sábado en el examen más importante de toda su carrera, ha indignado a la comunidad médica. Según Sanidad, es estigmatizante de la salud mental y "una falta de respeto" para los profesionales de Atención Primaria.

¿Qué decía la pregunta 84 del MIR?

En concreto, la pregunta expone a un médico, perfeccionista, que trabaja demasiadas horas y lo relacionan con algún problema de la salud mental.

"Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: "no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social." A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?:

1. Trastorno esquizoide de la personalidad.

2. Trastorno narcisista de la personalidad.

3. Trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad.

4. Trastorno de la personalidad no especificado".

Sanidad pide la retirada

Desde Sanidad lamentan lo sucedido y han anunciado que enviarán una carta a la Comisión Calificadora para pedir su retirada, aunque respetarán su independencia. En caso de que la Comisión Calificadora aceptara la propuesta, la pregunta sería sustituida por otra de las de reserva contenidas en el cuestionario.

El argumento es que la pregunta "puede ser vista como una falta de respeto" ante una situación cotidiana que refleja los déficits del sistema sanitario: "la necesidad de que muchos profesionales alarguen la jornada para dar respuesta a las necesidades de sus pacientes".

También alegará que, en un contexto de especial foco en las acciones por la mejora de la salud mental de población y profesionales, su contenido puede resultar "estigmatizante". "Las personas que se encuentran en una situación de precariedad y sobrecarga laboral tienden a culpabilizarse y expresar las carencias de la organización como un problema propio; esto dificulta su detección y les pone en riesgo no solamente de cargar con la culpa de no llegar, sino también de terminar siendo patologizados y señalados desde fuera, sumando al sufrimiento propio el estigma", sostiene el Ministerio.

Es una lamentable falta de respeto hacia los profesionales

Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha publicado un comunicado en el que critican la pregunta y califican este hecho como "una lamentable falta de respeto hacia los profesionales".

Asimismo, aseguran que es "intolerable" y apuntan que "preguntas como esta desincentivan que las nuevas generaciones quieran dedicarse a la medicina familiar y lo que consiguen es generar un gran malestar en la profesión".