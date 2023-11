La polémica nueva función de Instagram que costará más de una discusión entre usuarios

Instagram continúa con el desarrollo continuo de su aplicación para tratar de implementar mejoras para los usuarios. En los últimos meses han añadido funcionalidades como los canales de difusión o las notas que son mensajes cortos que podemos enviar a muchos usuarios simultáneamente con un máximo de 60 caracteres, ya que es una función pensada exclusivamente para enviar ideas concretas que quieras transmitir a tus seguidores. Puede guardar similitudes con la red social de Twitter, pero tiene algunas variaciones. Esta función se está poco a poco incorporando en Europa.

La nueva función de Instagram

Ahora Meta ha informado que permitirá a los usuarios marcar como no vistos mensajes directos que hayamos leído y tengamos en la bandeja de entrada. Actualmente, el visto sale automáticamente cuando abrimos el mensaje sin opción a ocultarlo. Mark Zuckerberg ha anunciado esta función en su canal de Instagram aunque no ha revelado más detalles y si se aplicará tanto a la versión iOS como Android y la versión web.

Por tanto, aquellas personas que sean habituales en dejar en visto o en practicar el famosos ghosting, ahora podrán hacer sin dejar rastro ya que el receptor o receptores no sabrán si no ha leído el mensaje o si lo ha leído pero no ha contestado. Ahí ya cada uno que se monte su propia película.