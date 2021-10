La polémica de la crema de cacao de Carlos Ríos que enfrenta a nutricionistas

El lanzamiento de la crema de cacao 'realfood' ha generado un aluvión de críticas pero también de opiniones a favor de la misma. El producto, vinculado al movimiento realfood, creado por el conocido nutricionista Carlos Ríos, tiene como objetivo sustituir a cremas que el influencer considera como "ultraprocesados". Es por ese motivo por el que en su lista de ingredientes solo encontramos ingredientes afirma "de calidad": Castañas, dátil, cacao, tahini, y aceite de oliva virgen extra.

En el envasado se deja claro que es "sin azúcares añadido" y "sin edulcorantes". Es este punto el que ha generado más debate en torno a los nutricionistas llevando a calificar como incorrecto el etiquetado ya que en la parte trasera del empaquetado se indica que el dátil se emplea para endulzar.

Dejando a un lado este debate del etiquetado, ya que habría que meterse en conceptos técnicos sobre si el etiquetado es correcto o no, muchos nutricionistas han señalado que es incorrecto pero lo que más critican es que Carlos Ríos achaque esa crítica a una campaña de las empresas de ultraprocesados, como explica midietacojea: "La gente que ha criticado el etiquetado de tu nocilla en RRSS lo ha explicado perfectamente. Lo que no puedes es venir aquí y decirle a quien te sigue el discurso de "me quieren cancelar. Esto es un argumento de la industria de ultraprocesados... Al menos, encajemos las críticas y si la normativa no está bien, le quitas el "sin azúcar añadido y a seguir vendiendo ¿No?nPero no montes drama como si esto fuese un complot de la industria de los UP contra ti, que el relato también tiene un límite, tío"

Carlos Ríos ha defendido en un post de Instagram los motivos por los que considera que su producto es una alternativa más saludable que los de la competencia: "Es evidente que no utilizamos los mismos ingredientes (Castañas, dátiles, cacao, AOVE, tahini) ni que tampoco tenemos los mismos nutrientes (180 kcal/100g, un 60% menos que el resto que llevan más de 500 kcal).

No llevamos azúcares refinados, son azúcares presentes de forma natural en la castaña y dátil, este último en un menor porcentaje. Al igual que hay chocolates azucarados y nosotros recomendamos el chocolate 85%, la idea de sacar esta crema era ofrecer al mercado una mejor alternativa. Sin abusar, llevamos diciendo que es un producto a consumir en pequeñas cantidades, lo mismo que recomendamos con el chocolate negro 85%

El que no le guste que no la compre, no obligamos a nadie a hacer nada, solo queremos ayudar a llevar una mejor alimentación. No es justo que quieran retirar nuestro producto habiendo cientos de opciones insanas".

Atendiendo a la lista de ingredientes, parece claro que son más saludables que otras alternativas similares. Pero surge una pregunta ¿Es realmente eficaz un producto como este?, el mismo Carlos Ríos recomienda no exceder una cantidad de 2 a 4 cucharadas al día. Eso hace pensar que en todo caso su consumo sería ocasional. En caso de que se consuma más cantidad, estaría desplazando a otros alimentos que son más prioritarios como explica 'Midietacojea'

"Si son de consumo OCASIONAL no importa mucho que sean más o menos sano (porque te lo vas a tomar una vez a la semana).

Si son de consumo REGULAR estarán desplazando a alimentos saludables"

Al final, es decisión personal de cada uno. Lo que empieza a quedar patente es la división entre profesionales de la nutrición que hacen que sus usuarios se polaricen y les defiendan como si de un familiar se tratara.