Piden 22 meses de cárcel para el cómico David Suárez por un tweet "humillante y vejatorio" a las mujeres con síndrome de Down

El cómico David Suárez se enfrenta a una pena de 22 meses de cárcel y 3000 euros de multa por un tweet publicado en abril de 2019 que la fiscalía califica como "humillante y vejatorio" a las mujeres con síndrome de Down. El Ministerio Público considera que la publicación atenta contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510.2 del Código Penal. Dichho artículo, contempla la prisión por hechos que impliquen humillación, descrédito o menosprecio por razones de género, identidad sexual, por enfermedad o discapacidad.

El humorista se sentará en el banquillo ante el Juzgado Penal número 22 de Madrid el próximo día 4 de mayo. Asimismo, la Fiscalía reclama que David Suárez quede inhabilitado para el ejercicio de su profesión en redes sociales durante el tiempo de condena, y otros 5 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

El tweet por el que la Fiscalía pide 22 meses de prisión

El tweet fue publicado el 18 de abril de 2019, en él escribió: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down". Una ublicación que desató una ola de críticas y por el que David Suárez perdió varias colaboraciones con medios de comunicación. El cómico se defendió argumentando que su género es el de "humor negro" y su intención no fue la de herir a personas con síndrome de Down. El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad denucniaron la publicación ante la Policía por "ridiculizar a las personas con discapacidad e incitar al odio"

Varios compañeros de profesión han salido en defensa de David Suárez ante la petición de la Fiscalía. Incluso se ha puesto a la venta el tweet para que el cómico pueda destinar el dinero a pagar la multa que solicita el Ministerio.