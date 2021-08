Un perro se pierde y recorre casi 380 kilómetros para regresar a casa y reencontrarse con sus dueños

Además de cariñosos, los perros son animales muy inteligentes y con un magnífico sentido de la orientación, es por esto que siempre regresan a casa aunque se hayan perdido. Estas cualidades las demuestra Pablo, un jagdterrier de 2 años que se perdió la semana pasada en Saboya y recorrió casi 380 kilómetros para volver a su hogar, en Bezouce, según recoge el medio France Bleu.

El perro se encontraba en el lugar de vacaciones de sus dueños junto a ellos, Catherine y Roger, de unos sesenta años, que habían ido de viaje a Italia con su autocaravana. El pasado 19 de agosto, decidieron hacer una escala en Saint-Martin-de-Belleville, en Saboya. Pablo, su perro, salió solo a pasear mientras permanecían hacían una parada. Sin embargo, transcurrido un tiempo, el matrimonio comenzó a preocuparse porque su mascota no llegaba, algo muy raro, ya que acostumbraba a pasear sin compañía.

La 'aventura' del jagdterrier Pablo con final feliz

"Esperamos durante horas. Incluso pasamos la noche allí, sin éxito", dice Catherine. Al no tener noticias de él, la pareja denunció su desaparición antes de comunicar la noticia a sus familiares en Ain. "Nos permitió estar más cerca en caso de que alguien nos recordara a Pablo", dice Roger.

Pasaron los días y Pablo no aparecía. No fue hasta el sábado, al final del día, cuando la situación cambió. Un amigo de la pareja, responsable de vigilar su casa en Bezouce, les envió una foto por mensaje de texto. “Reconocí a Pablo, no lo podía creer, fue un verdadero momento de felicidad”, recuerda Catherine, con los brazos todavía temblando. El animal era Pablo que había llegado su casa ciertamente demacrado, pero aún vivo. "Inmediatamente nos hizo decidir irnos a casa", apunta Roger en la entrevista de France Bleu.

La solución para evitar que el perro se pierda de nuevo

Desde entonces, la pareja compró un collar con GPS , mientras esperaba una respuesta sobre el increíble viaje de su perro. " Se tragó casi 380 kilómetros entre Saint-Martin-de-Belleville y Bezouce, entre estos dos ejes, si alguien pudiera haberlo visto y contactarnos, ¡sería genial!"

La orientación y los sentidos del perro, claves para regresar a casa

Cómo son capaces de orientarse tan bien y de acordarse del camino a casa, es la gran pregunta de esta historia, pero lo cierto es que Pablo fue capaz de usar todos sus sentidos para volver a su hogar con sus dueños.