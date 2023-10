Las palabras del testigo que grabó las primeras imágenes de Álvaro Prieto: contradicen la versión oficial

La muerte del joven Álvaro Prieto sigue generando algunas incógnitas, sobre todo desde que han salido a la luz vídeos como el de un testigo que grabó un vídeo de la estación de Santa Justa (Sevilla) y donde se ve el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren.

No vio el cadáver

El testigo llamó en directo al programa 'Y ahora Sonsoles' y explicó que publicó las imágenes en YouTube porque es aficionado a los asuntos ferroviarios, pero en ningún momento, incluso después de analizar las imágenes, vio el cadáver. Él cogió el AVE a Madrid el viernes 13 de octubre, día en el que grabó el vídeo.

"Nadie de la investigación me ha pedido el vídeo"

La aparición de estas nuevas imágenes podría despejar una de las dudas principales: por qué no vieron el cuerpo sin vida del joven tras las labores de búsqueda y podría contradecir la versión oficial de que el cadáver del joven no estaba a la vista y no se podía localizar.

El propio delegado del Gobierno en Andalucía dijo que "el cadáver no se podía haber localizado porque estaba oculto entre los vagones". Los investigadores afirmaron que el cadáver cayó al moverse cuando el tren se puso en movimiento y que estaba oculto.

El testigo confirmó también en el programa de Sonsoles que nadie de la investigación le había pedido las imágenes.

Además, el testigo reconoció que había descubierto el cuerpo en las imágenes días después de grabarlas, concretamente la mañana después de publicar las imágenes.

Vídeo del testigo

La Policía Nacional también subrayó que el cuerpo de Álvaro Prieto, que se encontró el lunes 16 de octubre electrocutado por una catenaria de la estación sevillana de Santa Justa, quedó "completamente oculto" entre dos vagones hasta que se produjo "el movimiento del tren" donde finalmente se halló.