El padre de uno de los detenidos por el asesinato de Samuel se pronuncia: "Estoy muerto en vida"

El caso de Samuel Luiz, el joven gallego de 24 años que fue asesinado por un paliza mortal entre gritos de 'maricón de mierda', todavía sigue en marcha y por ahora ya hay 6 detenidos: 4 mayores de edad y 2 menores. Han ingresado en prisión y un centro de menores, de forma respectiva.

Mientras las dudas sobre esta muerte son cada vez más reducidas, La Sexta ha podido contactar con el padre de uno de los detenidos por esta paliza y ha afirmado que se siente culpable por lo que ha ocurrido y está "muerto en vida".

Además, ha pedido perdón a la familia de Samuel, pero es consciente de que "no va a valer para nada". "Me pongo en el lugar de la familia, pienso en cómo están ellos porque la muerte de un hijo es lo peor que puede haber. Les doy el pésame, aunque sé que no va a valer para nada. Estoy sufriendo con ellos", ha explicado.

"Mi hijo estuvo implicado en un principio"

"Tengo una culpabilidad dentro porque mi hijo está implicado en el asesinato. No puedo decir más porque no tengo fuerza. Ahora mismo, estoy muerto en vida", ha señalado al respecto.

De la misma forma, reconoce que "su hijo estuvo implicado en un principio", pero no sabe que ocurrió después. También ha reclamado que "los que fueron, lo paguen".