El padre del camarero fallecido en el restaurante incendiado en Madrid: "Solo quiero que quiten esa decoración de los locales"

Madrid quedó conmocionada este viernes tras el incendio de un restaurante de Madrid - en la plaza de Manuel Becerra- en el que fallecieron dos personas y una decena de personas resultaron heridas de diversa consideración.

El fuego se originó cerca de la medianoche y fue provocado por uno de los platos estrella del restaurante: una pizza flambeada. Las llamas se propagaron por todo el local en cuestión de segundos y rápidamente hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias y un equipo de bomberos, así como Samur, Policía Municipal y Nacional.

Una de las víctimas mortales era un joven de 35 años que llevaba trabajando como camarero en el local tan solo una semana.

El padre del joven, Julián, ha hablado con 'Espejo Público' y ha explicado que el joven compaginaba su trabajo en el restaurante con su carrera musical. "Llevaba solo una semana trabajando, estaba super contento de querer seguir haciendo canciones... una decoración tan bonita ha sacrificado dos vidas.. no entiendo por qué dejan esa decoración sabiendo que no es ignífuga", explica

El padre denuncia que se utilice ese tipo de decoración de plástico cuando hay platos flambeados, y que no hubiese un sistema de seguridad adecuado. "Al tener esa combustión de plásticos ahí, tan cerquita de las mesas donde ellos flameaban, cualquier chispita de ese gel...", comenta.

"No entiendo porqué no tienen un sistema de alarma en el techo. Un sistema de esos de agua que cuando sale el humo, automáticamente se conecta esa fuente de agua y no hubiese pasado eso", señala el padre.

El padre denunciará al restaurante

Susanna Griso le ha preguntado si se plantea demandar por negligencia al restaurante donde trabajaba su hijo. El padre ha asegurado que lo que sí, que se plantea denunciar "de forma colectiva y particular".

Julián reitera que lo que quiere es que "quiten esa decoración de los locales", en referencia a las plantas artificiales de plástico que fueron el detonante para que se iniciara el incendio.