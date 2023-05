La OMS alerta de la próxima pandemia y avisa: “hay que estar preparados”

La pandemia por Covid-19 terminó de manera oficial el pasado 5 de mayo, más de tres años después de que se declarase la emergencia internacional a finales de enero del 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

A pesar de las buenas noticias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene su alerta ante posibles nuevos peligros.

La amenaza de otro patógeno aún más mortal

El director general de la OMS, Tedro Adhanom Ghebreyesus, manifestó ayer que la amenaza de "otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal" permanece. Por este motivo, pide a la comunidad internacional que se "prepare" ante la posibilidad de que surjan nuevas pandemias.

En este sentido, la OMS insta a los líderes mundiales a invertir en estrategias sanitarias preventivas para actuar de cara al futuro. "Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa", sostiene el líder de la OMS.

"No estamos más preparados que antes"

La presidenta del Consejo de la OMS -grupo creado en noviembre del 2020 en respuesta a la pandemia de Covid-19-, Mariana Mazzucato, ha señalado que "no estamos más preparados que antes porque no hemos tratado la salud para todos con seriedad. No hemos diseñado modelos empresariales, estructuras de gobierno ni asociaciones público-privadas orientadas a los resultados".

Por su parte, el director de la OMS ha insistido en que "la pandemia nos ha desviado del rumbo, pero nos ha demostrado por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben seguir siendo nuestra estrella polar y por qué debemos perseguirlos con la misma urgencia y determinación con la que contrarrestamos la pandemia".