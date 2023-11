El número de madres de más de 40 años se ha duplicado en dos décadas

¿Sabían que la especie humana está diseñada, biológicamente, para tener hijos en la década de los 20? Esa edad, en los países occidentales es una quimera. La mayoría han ido retrasando la edad de la primera maternidad y en los últimos 20 años se ha duplicado el número de mujeres que tienen su primer hijo pasados los 40 años. La media, en España, datos del INE sobre 2022, es de 32,6 años y el dato se rejuvenece por las madres extranjeras, que tienen su primer hijo a los 30,5 años frente a las españolas que lo tienen a los 33,1 años.

El envejecimiento de los óvulos va por delante del envejecimiento social

Ese retraso social de la maternidad no va acompañado con un retraso en el envejecimiento de los óvulos. Digamos que nuestro cuerpo envejece más rápido de lo que somos conscientes. Médicamente, explica Antonio Requena, director médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, "cuando el ovocito es fecundado por el espermatozoide tiene que producirse un cruce entre los cromosomas maternos y paternos y con la edad, a partir de los 35 años, esto no se produce correctamente, lo que conlleva a tener embriones que no son normales cromosómicamente y no van a llegar ni a implantarse o si se implantan puedan terminar en aborto".

El efecto es en cascada: el retraso en la edad de la primera maternidad es una de las principales causas de infertilidad. La tasa, apunta el doctor Requena, "estaba entorno al 15% hace unos años y ha llegado ya a entre el 17 y el 18% de las parejas". Además sigue bajando el número medio de hijos por mujer, la tasa de fecundidad. En 2022, en España, se situó en 1,16, la mitad que la media mundial, que está en 2,3 y de el índice que garantiza el reemplazo generacional y la estabilidad de la población, que es de 2,1. España es el país de la Unión Europea con el dato más bajo, sólo por detrás de Malta.

España marca récord de esperanza de vida, sobre todo en las mujeres

Los Indicadores Demográficos Básicos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística muestran claramente la inversión de la pirámide poblacional. En 2022 el crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 133.250 personas, es decir, murieron más personas de las que nacieron. Y el envejecimiento de la población es progresivo. España vuelve a batir récord, en Europa y en el mundo, por su esperanza de vida, que se sitúa, de media en los 83,08 años. Por sexo siguen siendo más longevas las mujeres, que viven 85,74 años de media. Los varones, 80,36. Esto significa que una persona que cumplió los 65 años en 2022 vivirá, de media, 19 años más si es hombre y 23 años más si es mujer.

Los mayores de 65 años representan ya el 20,08% de la población y los de más de 80 años superan el 6%

El INE ofrece además otros datos que completan la radiografía de la sociedad española. Durante 20'22 se registraron 179.107 matrimonios, un 20,5% más que en 2021 y disminuyó ligeramente la edad media de los contrayentes... 39,3 años los hombres, 36,6 años las mujeres.