Nueva campaña de cooperación sanitaria en Tanzania para reforzar la cirugía urológica de alta complejidad

Una nueva campaña de cooperación sanitaria española ha comenzado en Tanzania con el objetivo de fortalecer el acceso a la cirugía urológica de alta complejidad y avanzar en la formación médica especializada, dos pilares fundamentales para generar un impacto sostenible en los sistemas de salud locales.

Los doctores Juan Justo Quintas y Vital Hevia ya se encuentran trabajando sobre el terreno, donde están llevando a cabo cirugías renales complejas en pacientes con litiasis avanzada, anulación funcional renal y cáncer renal localizado. Entre las intervenciones previstas y ya iniciadas se encuentran nefrectomías radicales y una nefrectomía parcial, procedimientos de alta especialización que resultan determinantes para la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

La misión empezó con una bienvenida institucional por parte de la directora del hospital, Sister Alicia, y del director médico del centro, en un acto que contó también con la presencia de profesionales internacionales y de Fernando García Marín, presidente de la Fundación Española de Cooperación Sanitaria (FECS).

Fundación ROC: excelencia y solidaridad en salud urológica global

Este proyecto se enmarca en la alianza estratégica con la Fundación ROC, una entidad sin ánimo de lucro creada con el firme propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de la urología. La fundación impulsa tres líneas de actuación esenciales: formación médica continua, investigación científica y cooperación internacional para generar un impacto transformador y sostenible en comunidades vulnerables.

Con sede en Madrid y vocación internacional, la Fundación ROC promueve programas de docencia y becas para profesionales en técnicas urológicas avanzadas, apoya estudios científicos que buscan mejorar tratamientos y soluciones médicas, y desarrolla proyectos de cooperación sanitaria en países con menos recursos.

La campaña en Tanzania responde a este enfoque integral, reforzando no solo la atención quirúrgica inmediata, sino también la transferencia de conocimiento y la capacitación de equipos sanitarios locales, con la mirada puesta en la sostenibilidad a largo plazo.

Desde la organización subrayan que “la cooperación sostenida en el tiempo es la que genera un impacto real y duradero”, apostando por alianzas sólidas, transferencia de conocimiento y un compromiso continuado como motores de transformación en el ámbito de la salud global.

La campaña refuerza así el compromiso con la cooperación internacional y la medicina solidaria, destacando la importancia de unir esfuerzos entre instituciones, profesionales sanitarios y organizaciones sociales para ampliar el acceso a servicios de salud especializados en contextos con recursos limitados.