España registra la menor cifra de nacimientos de su historia: menos de trescientos mil niños en 2023

En nuestro país nacieron 294.854 niños en los once primeros meses de 2023, y esto supone 6.504 menos que en el mismo período del año anterior. Esto quiere decir que entramos en cifras nunca vistas desde que el INE realiza las mediciones. Es la primera vez en la serie que no superamos los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año. En 2017 fueron 359.424, la tendencia a la baja es clarísima.

Madres cada vez más mayores

Otra realidad que constata el INE, es el aumento de la edad de las mujeres que acceden a la maternidad. El INE indica que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos) Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España y esto representa 804 menos que en el mismo mes de 2022. España lleva ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021.

En cuanto a las defunciones, se produjeron 433.533 en 2023, que son 26.945 menos que en el mismo período de 2022. Es la cifra más baja al medir 52 semanas anuales, desde 2019. Si miramos los últimos años, se puede ver claramente la secuencia a la baja en los fallecimientos: 460.478 en 2022; 447.772 en 2021; 489.332 en 2020; 414.914 en 2019 y 423.994 en 2018. Sin que se hayan dado todavía las causas exactas de estos números, podría apuntarse a que hay una recuperación de los fallecimientos respecto a los duros años de la pandemia en España.

Ya nacen menos de trescientos mil niños al año en España | Europpa Press

Razones económicas

Son muchos los factores, aseguran los expertos, desde un nuevo modo de vida más individualista, el miedo al compromiso de tener que criar hijos y el temor a que luego no se le puedan ofrecer buenas oportunidades de formación y de empleo. Pero uno de los motivos de más peso tradicionalmente es el económico.

Hoy mismo, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, al referirse a la situación económica de las nuevas generaciones, ha asegurado que el reparto de rentas en España es muy desigual y que es necesario que seamos capaces de mantener instrumentos tan importantes como un salario mínimo digno.

Cifras parecidas en países vecinos

No es un fenómeno exclusivo de España. En los países de nuestro entorno también se produce. Sin ir mas lejos, Francia anunciaba esta semana que ha registrado el número de nacimientos más bajo desde 1946 con los estragos de la II Guerra Mundial. Francia tuvo 678.000 nacimientos en 2023, un 6,6% menos que el año anterior.

Sin embargo, se viene observando que en los países nórdicos hay un cierto remonte, aunque según Eurostat, la fecundidad ha caído un 2% en Dinamarca, un 12% en Suecia y hasta un 20% en Finlandia.