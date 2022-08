Una mujer salva la vida tras pasar 5 horas y media flotando en el mar Cantábrico

La playa de la Zurriola es considerada como una de las más peligrosas de Gipuzkoa. Sus tres corrientes diferentes, pese a ser un paraíso del surf, pueden arrastrar a un bañista inexperto fácilmente mar adentro. El mayor peligro lo tienen personas que no conozcan bien la playa, como pueden ser personas extranjeras, ya que tienen más posibilidades de desconocer su violento comportamiento.

El sábado por la tarde, la Zurriola estuvo a punto de acabar con la vida de alguien una vez más. Según ha relatado el padre de la afectada, Rafael Zamora, a través de una carta enviada a varios medios de comunicación su hija pudo salvarse de la muerte evitando "ponerse nerviosa" y flotando durante cinco horas y media a la deriva en el mar.

Zamora relata cómo su hija decidió acercarse a una de las playas donostiarras a darse un pequeño baño, cuando se vio sorprendida por las corrientes del arenal donostiarra, que la arrastraron mar adentro. Este oleaje le llevó hasta la zona de rocas cercana a la explanada de Sagüés, mientras ella lograba mantener la calma "simplemente flotando" para poder así evitar un "mal golpe".

En aquel momento, se había alejado demasiado ya de la orilla, por lo que trató de ir mar adentro a buscar ayuda. Un pequeño barco se encontraba cerca, pero según cuenta su padre, puede que no la vieran por que "el barco se fue". "Entonces decidió esperar, no ponerse nerviosa, no nadar a crol ni cosas parecidas, sino quedarse de espaldas, haciendo la plancha. Así estuvo cinco horas y media", puntualizaba.

El único de la costa cantábrica

Justo antes de cumplirse las 22:00 horas, Zamora aceptó una llamada que nunca había esperado recibir. Era un amigo de su hija, que tras buscarla durante más de una hora, solo había podido localizar sus enseres personales. La toalla, ropa y chancletas de la joven se situaban junto a la orilla, pero no había ni rastro de ella. En ese momento, el padre supo que la situación "pintaba muy mal".

Tras dar la voz de alarma, se activó un dispositivo especial de búsqueda. Formaron parte de el la Ertzaina, los bomberos de la ciudad, Cruz Roja, protección civil, la Policía Municipal, el servicio marítimo de l Guardia Civil y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. Este último tuvo que trasladarse desde Santander, lugar donde se encontraba en aquellos momentos.

Las buenas noticias llegaron a las 00:30 horas de la madrugada. Zamora explica que recibieron "la insólita noticia de que el helicóptero la ha encontrado en el agua con vida camino de Mompas". Tras rescatarla, la falta de combustible de la aeronave hizo que la llevaran al hospital universitario Marqués de Valdecilla en Santander, donde se encuentra la base oficial del Helimer. La suave temperatura del mar, que se encontraba en los 24 grados centígrados, hizo que la mujer solo padeciera una leve hipotermia al ser hallada.

Pese a expresar su agradecimiento a todos aquellos que formaron parte del rescate, no duda en lamentar que solo exista un único helicóptero especializado para toda la zona del Cantábrico. "Llevamos a Ucrania todo tipo de armas y aviones, ¿y solo tenemos un helicóptero de salvamento marítimo para toda la costa cantábrica?", asegura.