Muere Jesús Candel, 'Spiriman', debido a un cáncer de pulmón

'Spiriman' fue una figura conocida en los últimos años por su lucha por la Sanidad Pública en Granada.

Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman', ha fallecido debido a un cáncer de pulmón. El conocido doctor anunció en agosto de 2020 a través de sus redes sociales que padecía un cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis.

Desde que anunció su enfermedad, 'Spiriman' iba informando de su evolución a través de sus publicaciones en redes sociales y animaba a otros pacientes con la misma enfermedad.

Una de sus últimas publicaciones

En una de sus últimas publicaciones, el doctor agradecía el amor y apoyo que le mostraban sus seguidores y su familia en esos difíciles momentos.

"Yo creo que Dios me hizo con una motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchos cosas que le agradasen. Sólo Él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia, me mantiene aquí", escribió Jesús Candel.

Crítico con el tratamiento contra el cáncer

Jesús Candel siempre se mostró en contra de tratamiento contra el cáncer y del efecto que tiene en el cuerpo humano: "Si el cáncer no nos mata a los que tenemos cáncer, nos matan los venenos que nos meten. Para mí, no son tratamientos lo que recibimos actualmente, los avances van en recibir venenos, no tenemos algo como una pastilla o un suero", aseguró.

El pasado mes de julio, el famoso médico anunció que volvía a la quimioterapia para tratar el cáncer de pulmón que padecía: "De vuelta a la quimio. A ver quién aguanta más", escribió en Twitter.

Juanma Moreno se despide de 'Spiriman'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de un mensaje en Twitter, ha dedicado unas palabras al famoso doctor y ha enviado condolencias por la pérdida a su familia compañeros y amigos. "Defendió con pasión la Sanidad Pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida. Mis condolencias a su familia, compañeros y amigos".