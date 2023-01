Muere Elena Huelva, la influencer que visibilizó su lucha contra el cáncer en Instagram

La 'influencer' sevillana Elena Huelva ha fallecido en la mañana de este martes a los 20 años de edad a consecuencia de un sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2019, cuando tenía 16. Su familia lo ha comunicado a través de las redes sociales de Elena: "Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. #MisGanasGanan. Gracias por todo", dice el mensaje.

El sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que ataca los huesos y las zonas blandas. A Elena se lo detectaron tras un dolor continuado en la pierna. Desde ese momento visibilizó su enfermedad en sus redes sociales con el lema 'Mis ganas ganan'.

Un año después del diagnóstico tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia se curó. Sin embargo, pocas semanas después los médicos encontraron metástasis en sus pulmones. En un principio el nuevo tratamiento le funcionó pero a partir de 2022 la situación empeoró y la medicación ya no le producía los efectos deseados y la enfermedad se expandió más allá de los pulmones, como explicaba en sus redes. En ese periodo escribió su libro 'Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente', que según ella misma reconoció, le hubiera servido de mucha ayuda leer cuando conoció por primera vez que se enfrentaba al cáncer.

El pasado 4 de diciembre, la joven publicó un vídeo en el que informaba de su empeoramiento. "Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. Como sabéis, es por donde respiramos, y no hace falta que diga mucha gran cosa más", expresaba. El vídeo tardó apenas unos minutos en hacerse viral.

"Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no habrá sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar", declaraba en el vídeo.

Este lunes, la joven sevillana publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores: 'Os quiero', rezaba en una foto sobre fondo negro. En la misma mañana de este martes, Elena publicó que estaban siendo "días muy difíciles, muy complicados, cada vez más", hasta que finalmente ha llegado el anuncio con el peor desenlace.