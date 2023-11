Muere el culturista Alfredo Martín, conocido como 'Villano Fitness' en redes sociales

Las redes sociales se han teñido de luto tras la muerte del culturista Alfredo Martín, conocido como Villano Fitness y Héroe Fitness en el mundo digital. La noticia la ha comunicado su pareja, Vera Schroeder, a través de su perfil de Instagram dejando helados a sus seguidores por la terrible noticia.

No han trascendido las causas de la muerte del culturista que acumulaba 120.000 seguidores en Instagram que accedían a sus consejos de entrenamiento y nutrición enfocados en la ganancia de masa muscular. Nunca ocultó el uso de productos químicos como esteroides o anabolizantes para la mejora del rendimiento en el entrenamiento.

"Prefiero hacer una historia antes de que se cree más morbo y más gente me pregunte y escriba. Lo ocurrido es cierto, fue ayer (lunes)", ha escrito su pareja Vera. "Pedimos por favor la máxima discreción y respeto, al menos durante unos días, semanas porque pasó ayer", ha añadido.

La comunidad fitness y otros creadores de contenido se han mostrado impactados por la noticia del fallecimiento y mostrar sus condolencias con la familia. Es el caso del popular creador de podcast Jordi Wild que hace poco tuvo una charla con Alfredo y le ha dedicado unas palabras: "Si no es una broma de mal gusto, que en el fondo me gustaría, ha fallecido Villano Fitness. Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular y sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. Siempre fue realista con esto. No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia", ha escrito.