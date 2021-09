La modelo Linda Evangelista revela que padece de depresión después de quedar "desfigurada" por un tratamiento estético

La supermodelo Linda Evangelista ha confesado a sus 56 años la razón por la que ha estado desaparecida durante años. Según ha explicado la modelo, quedó desfigurada a causa de una operación estética.

Brutalmente desfigurada

Tal y como ha comunicado a través de una publicación en su cuenta de Instagram, desde que se sometió a la operación estética se ve "irreconocible". Según explica ha quedado "brutalmente desfigurada" y "permanentemente deforme".

La modelo se había sometido a una criolipolisis, que es una intervención que reduce el nivel de grasa corporal. Aunque al parecer surgió el efecto contrario.

Evangelista ha titulado la publicación de Instagram como: "La verdad, mi historia". En ella se ha sincerado sobre su desaparición de la vida pública y por qué no había vuelto a trabajar sobre las pasarelas, como están haciendo sus compañeras top model de la década de los 90, entre las que se encuentran Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

Se ha sometido a varias cirugías correctoras

La modelo ha apuntado que ha "sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido", explica. Según asegura: "Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'".

Además de los problemas físicos que le ha generado la operación estética habiendo hecho que desarrollase "hiperplasia adiposa paradójica, o HAP", un riesgo del que no la habían prevenido antes del procedimiento, que ha acabado con su manera de vivir, Evangelista reconoce que le ha provocado una profunda depresión. "Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa", dice.

Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta

Por otra parte, Linda Evangelista ha finalizado el comunicado declarando: "intento librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia" y añade: "Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma".