El mensaje de un repartidor de Glovo a las personas que hacen pedidos con lluvia: "No sintáis pena..."

Pedir comida a domicilio se ha convertido en una costumbre muy habitual, pero en días de tormentas mucha gente es reacia a realizar pedidos a domicilio por el peligro que puede suponer para los repartidores.

Una de las empresas más conocidas que se dedica a realizar los envíos a domicilio, es el caso de Glovo. Uno de sus trabajadores, el repartidor de Cádiz, Álex Solla, ha hecho un llamamiento a toda la gente que en días de lluvia piense que es mejor no hacer un pedido a domicilio porque puede poner en peligro a los repartidores.

En un vídeo en TikTok, Álex ha querido hablar sobre este problema que les sucede a los repartidores cada vez que llueve, como ha sucedido durante los últimos días en la provincia de Cádiz. Este repartidor se ha vuelto muy conocido por compartir vídeos en TikTok (@alexboken) en los que cuenta sus experiencias de trabajo.

La defensa del repartidor de los pedidos en días de lluvia

En el vídeo, Álex explica por qué la gente también debe realizar pedidos a pesar de la climatología.

"Os creéis que no nos viene bien, y es todo lo contrario. La realidad es que nosotros estamos deseando que todo el mundo pida. Si el día está muy peligroso, seremos nosotros los que decidamos si hacer o no el pedido. Al ser autónomos, tenemos esa capacidad. Sin embargo, si vosotros no pedís, nosotros no vamos a trabajar", explica el repartidor en su vídeo.

"Es mi consejo, de verdad. No sintáis pena, simplemente pedid, que si va a estar el día muy duro y consideramos que es peligroso lo vamos a cancelar, no os preocupéis por nosotros", asegura Álex.