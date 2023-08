Los mejores pueblos para comprar una casa en la playa: son los más baratos

Tener una casa en la playa es el sueño de todo aquel que desea disfrutar de la paz y la tranquilidad que el mar proporciona, especialmente en época de vacaciones, donde desconectar y relajarse es más fácil si estás cerca de un lugar de costa: caminatas por el paseo marítimo, paseos a la orilla de la playa, chapuzones de agua salada, mucho sol…

Invertir en una vivienda cerca del mar no es especialmente económico, por lo que no todo el mundo se lo puede permitir. No obstante, el conocido portal inmobiliario Idealista, que apunta en su web que las zonas de costa "suelen tener una alta demanda y en consecuencia, los precios de sus casas son más altos", ha desvelado cuáles son los diez pueblos de la costa española más baratos para comprar una casa.

Localidades costeras más económicas en España

A continuación, te presentamos las localidades costeras más baratas, según Idealista, así como los datos que marcan cuál es el precio medio de las casas en venta, de más económico a más caro:

Ferrol (Galicia): 844 euros/m2

Gandía (Valencia): 1.112 euros/m2

Cartagena (Murcia): 1.192 euros/m2

Playa Honda-Playa Paraíso (Murcia)

Ribadeo (Galicia): 1.257 euros/m2

Puerto del Rosario (Fuerteventura): 1.381 euros/m2

Arrecife (Lanzarote): 1.491 euros/m2

Barbate (Andalucía): 1.700 euros/m2

Salou (Cataluña): 2.038 euros/m2

Torre del Mar (Andalucía): 2.404 euros/m2

Los lugares costeros más caros de España

La plataforma tecnológica de compraventa de casas, Casavo, de la que se hace eco Idealista, se acoge a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para informar de que "a pesar de las fluctuaciones en materia de precios y demanda", zonas como Canarias, que en 2022 "lideró el crecimiento de la compraventa de viviendas con una subida del 31,6%", Baleares o la Costa del Sol, "siguen estando bien valoradas este año por los compradores más pudientes".