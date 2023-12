Más de la mitad de familias pobres atendidas por Save The Children tienen trabajo

La media de ingresos mensuales de las familias que atiende Save The Children es de 1000 euros, criar a un hijo cuesta 672 por lo que el sueldo no les da para garantizar las necesidades que un menor necesita. Más de la mitad de los padres que atiende la ONG acabaron la educación secundaria y uno de cada diez tiene estudios universitarios, pero en general son progenitores con bajos niveles de estudio. A pesar de que el 51% de los progenitores tiene empleo, estos hogares no consiguen salir de la pobreza, viven muchos de ellos en pobreza extrema.

Perfil de familia atendida por Save The Children

Save the Children ha hecho un retrato de 2440 menores que viven en un millar de familias en España en las CCAA donde tienen programas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. La brecha entre el N y el S es una constante, la comunidad más preocupante es Andalucía.

E retrato tipo es el de una familia donde hay dos menores de edad y mayoritariamente se encuentran al cuidado de su padre y su madre, aunque cuatro de cada diez son familias monomarentales. Muchos padres (no así las madres) tienen trabajo remunerado, un trabajo poco estable con temporalidad o a tiempo parcial. Casi la mitad de los hogares ingresan menos de 1.000 euros al mes.

El 65% de los niños ha tenido que restringir alimentos y no pueden comer la suficiente cantidad de proteína, fruta o verdura a la semana. La mitad de ellos tienen problemas de sobrepeso. Consumen dulces y pantallas en exceso, no pueden hacer clases extraescolare y las alternativas de ocio son poco saludables.

El 58% de estos menores está en casa con el abrigo porque sus familias o pueden poner la calefacción. Tampoco pueden mantener la temperaturas adecuada en verano ni reparar las viviendas (goteras y humedades)

Asimismo, son niños y niñas que viven en casas con una temperatura inadecuada (frío en invierno, calor en verano) y malas condiciones de salubridad (goteras, humedades).

Ingreso Mínimo Vital

El 21% de las familias preguntadas percibían, en el momento de la realización de la encuesta, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero hasta el 46% aseguraban haberlo solicitado. Una de cada tres familias que, por nivel de ingresos, podrían solicitar el IMV, no lo había hecho. Esto afecta sobre todo a familias en pobreza extrema (45%) y extensas (54%).

“Para llegar a quienes más lo necesitan, es clave facilitar el acceso al ingreso mínimo vital: estimamos que las familias que perciben el IMV tienen unas rentas un 8% más altas que aquellas que no lo reciben”, ha declarado Andrés Conde, director de Save The Children,.

Efecto devastador de la subida de precios

La subida de la cesta de la compra, más de un 16% ha impactado sobre todo en las familias más pobres. En el 65% de ellas, todos los miembros han tenido que disminuir el consumo por ese motivo. En otro 6%, la disminución ha afectado sólo a las personas adultas.

El gasto medio en alimentación de las familias participantes de los programas de Save the Children asciende a 419,20 euros mensuales. Si el salario medio es de unos mil euros, esto significa que dedican el 41% de los ingresos a comer y que se quedan muy lejos de los 672 euros que se considera deben destinarse mensualmente a cada hijo para una crianza digna.

Las 1.170 familias consultadas gastan una media de 443,25 euros mensuales en hipoteca o alquiler esto significa un 47% de sus ingresos.

Ayudas insuficientes

España se encuentra a la cola de la Unión Europea en ayudas a la crianza. Save the Children considera vital que se apruebe una nueva ayuda a la crianza que cubra desde los 0 a los 17 años, que llegue automáticamente a todas las familias incluyendo a las más vulnerables.

“Como país, no podemos permitir que el nivel de estudios, empleo o ingresos de los padres y madres determine el cumplimiento de derechos de sus hijos e hijas. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, salud, alimentación y bienestar adecuados, independientemente de la familia en la que nazcan”, explica Conde.

Propuestas de Save The Children

Acompañamiento a las familias en la solicitud de ayudas, simplificación de procedimientos, y automatización en los casos en los que sea posible.

En el primer ciclo de infantil (0-3 años), diversificar y flexibilizar horarios de apertura, y promover grupos de crianza con participación de progenitores.

Asegurar oferta de actividades complementarias (visitas, excursiones, viajes) y extraescolares en todos los centros educativos, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado desfavorecido. Esta oferta debe ser independiente de las iniciativas del AMPA, y debe contar con becas para garantizar el acceso gratuito a los estudiantes de bajos ingresos.

Establecer el umbral de pobreza como nivel de renta mínimo que da derecho a ayudas (o bonificaciones) de comedor escolar gratuito en todo el Estado.

Regular la figura del/a dietista-nutricionista y promover un mayor número de personal Técnico Superiores en Dietética en asistencia ambulatoria, además de crear equipos multidisciplinares para la lucha contra la obesidad infantil. Esta figura servirá tanto para atender directamente a niños y niñas como para detectar de manera temprana problemáticas relacionadas.

Armonizar y aumentar la cobertura del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) en todas las comunidades autónomas, de manera que llegue al menos a todos a los menores de 6 años en todas las comunidades autónomas.