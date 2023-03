Más allá de 'sólo': Las palabras que solemos escribir con tilde, y no llevan

'Solo' es una de las palabras que genera más confusión en nuestro vocabulario a la hora de escribir. Tras trece años sin tilde, el pasado jueves la RAE anunció que se la devolvía , pero con excepciones. Así, deberá justificarse la utilización de la tilde en el adverbio "solo" en los casos en los que haya riesgo de ambigüedad a juicio del que lo escribe.

La decisión fue acordada por el pleno de la RAE por unanimidad y concluye que "es optativo tildar el adverbio 'solo' en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad". No obstante, mantiene la obligatoriedad de escribirlo sin tilde en contextos donde no haya ese riesgo.

Esta consideración ha generado un gran revuelo, y es que, aunque 'solo' llevaba años sin tilde, son muchos los que seguían adjudicándosela. Es uno los errores más comunes de acentuación que cometemos los españoles. Pero, ¿existen otros casos parecidos?

Diferencia entre tilde y acento

Un aspecto importante a tener en cuenta es la diferencia entre acento y tilde porque solemos utilizarlas indistintamente pero no significan lo mismo.

Según un tweet explicativo de la Real Academia Española (RAE), la palabra 'acento' albergaría la acepción del "acento prosódico o fonético", en relación a una sílaba tónica y al signo que denota la tilde, y la tilde sería el signo gráfico que se situaría para dar más énfasis a esa sílaba. Por ello, la diferencia la podríamos encontrar en que todas las palabras tienen acento, porque no hay ninguna que no tenga una sílaba tónica, pero no todas llevan tilde.

Palabras que tildamos mal

Lo cierto es que solemos confundirnos a menudo con varias palabras que son objeto de duda en muchas ocasiones por cómo se interpreta ese tipo de palabra, sus terminaciones o significados. Algunos de los ejemplos más comunes que crean confusión son: