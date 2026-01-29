Marta García Aller, sobre la renuncia de David Uclés en las jornadas de la Guerra Civil: “Eso me parece lo menos elegante de todo”

La decisión de Arturo Pérez- Reverte de cancelar el ciclo 'Letras en Sevilla', tras la polémica surgida por la renuncia a asistir del escritor David Uclés al no querer compartir cartel con otros ponentes como José María Aznar o Iván Espinosa de los Monteros, ha generado un intenso debate sobre si es posible el diálogo entre distintas ideologías sobre la guerra civil.

David Uclés estaba invitado a estas jornadas para participar en una charla junto al escritor Luis Mateo Díez sobre la Guerra civil, juventud y literatura. En principio había confirmado su asistencia, pero el domingo pasado decidió anunciar en sus redes sociales que no iría porque había dos personas en el cartel "que quebraron los derechos fundamentales del hombre", en referencia al expresidente Aznar y al exdiputado de Vox.

Tras esta renuncia y la "campaña" que, según la organización, se organizó desde Podemos y medios afines contra la celebración del evento, la organización del ciclo, titulado '1936 ¿la guerra que todos perdimos?' y que se iba a celebrar del 2 al 5 de febrero en la capital andaluza, decidió cancelarlo.

"Esto no puede ser una victoria"

Precisamente, la moderadora de la charla que debían mantener Uclés y Luis Mateo Díez, iba a ser Marta García Aller, quien en la tertulia de Más de uno ha expresado su decepción con el joven escritor por haber renunciado a debatir.

La periodista y tertuliana comprende que las jornadas se hayan suspendido porque ya no podían cumplir con su objetivo inicial, que era ser un debate cultural diverso, ya que la sucesión de bajas (después de Uclés, se dieron de baja Maíllo o Carmen Calvo) hacían imposible esa diversidad.

Considera que la renuncia de Uclés es "confusa" porque "apelaba al diálogo pero decía que no estaba dispuesto a dialogar, como si fuera él el que se iba a sentar con Aznar y no era así".

García Aller señala que es verdad que Uclés estaba en el mismo cartel que Aznar y Espinosa de los Monteros y que "hasta donde yo sé él sabía a qué jornadas iba cuando confirmó y eso me parece lo menos elegante de todo", sentencia.

Apunta que tampoco se comprende que Uclés diga que no quiere polémicas y lo haga con un vídeo en el que el tono no parecía contribuir a ello y lamenta que el escritor entienda como una victoria que se haya cancelado un congreso que lo que buscaba era dialogar sobre la guerra civil. "Y eso no puede ser una victoria", zanja Marta García Aller.