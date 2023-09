El mapa con los mejores restaurantes y bares de España

Encontrar el bar o el restaurante ideal para disfrutar de una experiencia culinaria no siempre es fácil. En especial cuando viajamos a otra ciudad que no conocemos tan a fondo como la nuestra. Por fortuna, la web mapofthebest.comofrece un mapa interactivo, en el que aparecen los mejores bares y restaurantes de todo el mundo, no solo de España.

Un servicio que recuerda al que ofrece el propio Google Maps (que ya incluye este tipo de búsquedas, con filtros según nuestros gustos, horarios, reseñas, etc.), con la principal diferencia de que solo incluye los mejores.

Cómo funciona

Tal como promete, en la web solo aparecen aquellos locales mejor valorados. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo.

Nada más entrar, aparece el mapa de España con diferentes puntos rojos, que representan restaurantes con comida de buena calidad. Aquellos puntos más grandes con estrellas, o bien son locales con estrella Michelín, o establecimientos con valoraciones muy altas en Google Maps.

Pinchando sobre el punto que deseemos, aparecerá el nombre del restaurante o bar, el tipo de comida que ofrece (tradicional, chino, italiano, etc.), su valoración y los premios que hubiera ganado (si los tiene). Si nos genera interés, al pulsar sobre la fotografía, accederemos a una nueva ventana con más información y una pequeña galería con imágenes del sitio. Incluyendo la descripción, el teléfono de contacto, horario, acceso a la web, y precio medio en euros. También podremos reservar mesa, a través de un link que nos lleva lleva directamente a la sección de reserva de la web del establecimiento.

Los Filtros

También hay que destacar que en la parte izquierda del mapa se podrán encontrar diferentes filtros para afinar la búsqueda, en el caso de que busquemos algo más específico. Entre las opciones disponibles, destaca la posibilidad de seleccionar las estrellas, precio, número de reviews, cercanía o las estrellas michelín que tenga. Una vez elegidas, el mapa solo mostrará aquellos restaurantes y bares que encajen con nuestro criterio e intereses.