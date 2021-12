Manifestación negacionista en varias ciudades españolas contra el pasaporte Covid y las vacunas

Una manifestación ha discurrido este sábado por el centro de Valencia para mostrar su rechazo al conocido como pasaporte covid, en vigor en la Comunitat Valenciana desde el pasado 4 de diciembre. Los participantes, en su mayoría sin mascarilla, han gritado consignas como "libertad", "los niños no se tocan" y "no es una vacuna, es un experimento". Además, han mostrado carteles con mensajes como 'No al pase nazi', 'No a la dictadura política, social y sanitaria' y 'Vacuna mata'.

El pasaporte covid está en vigor en la Comunitat Valenciana desde la madrugada del 4 de diciembre y contempla la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación del coronavirus a todos los mayores de 12 años para acceder, entre otros, a establecimientos de hostelería y ocio con aforos superiores a 50 personas.

Protesta sin mascarillas en Barcelona

Unas 3.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se han manifestado también este sábado por la tarde en Barcelona contra el uso del pasaporte Covid, que acredita la vacunación y es obligatorio para acceder al interior de bares, restaurantes, gimnasios, residencias y locales de ocio nocturno en Cataluña.

Han llevado pancartas de 'Passaport sanitari, Estat totalitari' ('Pasaporte sanitario, Estado totalitario'), de 'Respect our choice' ('Respetad nuestra elección'), y con ilustraciones de la estrella de David, un emblema del judaísmo.

Los manifestantes también han gritado 'Libertad' y han cantado consignas como 'Una dosis es trombosis', entre otras, muchos de ellos sin utilizar la mascarilla. Han enganchado también pegatinas ante algunos bares, en las que defienden la ilegalidad que supone para ellos el uso obligatorio del pasaporte Covid.

Algunos manifestantes han abierto las puertas de establecimientos y han chillado a las personas que se encontraban en el interior, y otros, desde fuera, han gritado a través de los cristales: "Es ilegal, el pasaporte Covid".