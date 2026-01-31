Macaulay Culkin se despide de O'Hara, su "madre" en 'Solo en casa': "Mamá, te quiero"

El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en 'Solo en casa', se ha despedido con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", ha escritoó en una publicación de Instagram.

El actor ha subido un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.

La actriz canadiense ha fallecido en su casa de Los Ángeles

Catherine O'Hara, la veterana actriz que protagonizó 'Solo en casa', 'Bitelchús' y 'Best in Show', ha fallecido a los 71 años después de una breve enfermedad, no especificada.

O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia noventera navideña 'Solo en casa', pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia 'SCTV Network'.

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie 'Shitt's Creek', en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia

Nacida en Toronto en 1954, O'Hara era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de 'SCTV', la actriz protagonizó filmes como 'Jo, qué noche', de Martin Scorsese, o 'Bitelchús', de Tim Burton.

La actriz volvió a trabajar con Burton prestando su voz para la película 'Pesadilla antes de Navidad' y fue frecuente colaboradora de Christopher Guest con quien trabajó en falsos documentales como 'Very important perros' o 'Nominados', entre otros.

En los últimos años O'Hara además había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como 'The Last of Us' o más recientemente en 'The Studio', de Apple TV+, donde interpretó a Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.