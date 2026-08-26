El legado de Dolly Parton: el impacto en el country y su huella en Miley Cyrus

Dolly Parton, la reconocida y versátil artista, famosa por sus característicos peinados rubios, su extraordinaria trayectoria como compositora y su personalidad sincera y cercana, se convirtió en una de las figuras más queridas y longevas de la música moderna. Parton falleció este martes 25 de agosto, a los 80 años.

Trayectoria de la artista

A lo largo de su extensa trayectoria, Parton vendió más de 100 millones de discos, aunque su legado fue mucho más allá de ser una cantante carismática, reconocida por su llamativa imagen y su particular voz. Detrás de su personalidad alegre, espontánea y cercana se encontraba una gran sensibilidad e inteligencia emocional, reflejada en las más de 3.000 canciones que compuso durante su carrera.

Además, destacó por su visión empresarial, logrando una influencia notable en distintos sectores de la industria, desde acuerdos comerciales y campañas publicitarias hasta la creación de parques temáticos.

La artista dejó clásicos imborrables como "Jolene", "Coat of Many Colors" y "Two Doors Down". En total, consiguió que 25 de sus canciones alcanzaran el primer puesto de las listas de música country de Billboard, entre ellas "Jolene", "Travelin' Man", "Touch Your Woman" e "I Will Always Love You". Esta última alcanzó posteriormente una enorme popularidad en el ámbito del pop, debido a la versión interpretada por Whitney Houston.

Asimismo, Parton publicó decenas de álbumes y obtuvo 11 premios Grammy durante su exitosa trayectoria, y destacó como una de las figuras del country que logró conquistar el mercado del pop.

Dolly mantuvo un vínculo personal con la cantante Miley Cyrus durante años. Parton, amiga cercana de la familia Cyrus, se convirtió además en la madrina de Miley y colaboró con ella en varias ocasiones. Una de las más recordadas fue su participación en la serie "Hannah Montana", donde interpretó a la madrina de su personaje.

Compositora prodigiosa desde joven

En 1967, Dolly Parton comenzó a hacerse conocida por "The Porter Wagoner Show", donde formó una reconocida dupla profesional con Porter Wagoner. Tras decidir continuar su carrera en solitario, escribió en 1974 "I Will Always Love You" como despedida profesional hacia él. Ese mismo día, la artista también compuso la canción de "Jolene".

Años después, Parton rechazó que Elvis Presley versionara la canción "I Will Always Love You" para conservar sus derechos, y en 1992 fue cantada por Whitney Houston en la película "The Bodyguard" y convirtió en éxito mundial.

De la música al cine

Tras dejar su etapa televisiva junto a Porter Wagoner, la artista amplió su carrera hacia la interpretación. Su gran salto llegó en 1980 con "9 to 5", película que protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin y para la que compuso la exitosa canción del mismo nombre.

Posteriormente, participó en títulos como "The Best Little Whorehouse in Texas" y "Steel Magnolias", además de numerosas producciones televisivas. A lo largo de las décadas, Parton continuó apareciendo en cine y televisión y su figura inspiró nuevos proyectos, entre ellos la serie de Netflix "Dolly Parton's Heartstrings".

Parton, una defensora de los más vulnerables

La cantante y empresaria convirtió su fama en una herramienta para ayudar a los demás. A través de la Fundación Dollywood e Imagiation Library, impulsó la educación y la alfabetización infantil con la distribución de millones de libros. También apoyó a comunidades afectadas por desastres, defendió a la comunidad LGBTQ+ y promovió la aceptación y la igualdad. Durante la pandemia, donó un millón de dólares a la investigación de la vacuna contra la COVID-19.

Causa del fallecimiento

La artista, que había continuado participando en actos públicos y comunicándose con sus seguidores días antes de su muerte, falleció rodeada de sus seres queridos en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center. El anuncio de su fallecimiento fue realizado por su sobrino Bryan Seaver.

Sus representantes confirmaron que había sido diagnosticada de cáncer poco antes y destacaron su legado humanitario, marcado por la donación de libros, el apoyo a la investigación médica y su compromiso con los más vulnerables.