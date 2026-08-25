La estrella del country Dolly Parton muere a los 80 años

La cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton ha muerto este martes a los 80 años, según ha comunicado su familia. Considerada una de las grandes figuras de la música country, deja una trayectoria de casi seis décadas y éxitos como 'Jolene', '9 to 5' e 'I Will Always Love You'.

Parton comenzó a escribir canciones con apenas seis años. Su primera composición, 'Little Tiny Tasseltop', estaba dedicada a una muñeca hecha con una mazorca de maíz y su madre la guardó en una caja de zapatos. Nunca dejó de componer y llegó a escribir unas 3.000 canciones a lo largo de su vida.

De una infancia humilde al estrellato

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció en una familia de 12 hermanos en una pequeña cabaña. Su infancia humilde marcó buena parte de sus canciones.

Con ocho años recibió su primera guitarra y a los 11 ya cantaba en una emisora de radio local. Dos años después actuó en el Grand Ole Opry, uno de los escenarios más importantes del country. Tras trasladarse a Nashville, inició una colaboración con Porter Wagoner que la lanzó a la fama. Fue precisamente al separarse profesionalmente de él cuando escribió 'I Will Always Love You', posteriormente popularizada por Whitney Houston como banda sonora de la película 'El guardaespaldas'.

A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos, ganó 11 premios Grammy y consiguió que 25 de sus canciones alcanzaran el número uno de las listas country de Billboard. Su influencia trascendió el género y artistas como Beyoncé, Miley Cyrus o The White Stripes han versionado sus canciones.

Música, cine y filantropía

Parton también desarrolló una carrera como actriz y debutó en el cine en 1980 con '9 to 5', película por la que recibió una nominación al Oscar como compositora. Participó además en títulos como 'Steel Magnolias' o 'The Best Little Whorehouse in Texas'. Su característico cabello rubio, sus vestidos llamativos y su personalidad exuberante se convirtieron en parte de una imagen que ella misma construyó y utilizó para consolidar su carrera. También creó Dollywood, un parque temático en Tennessee.

Su faceta filantrópica fue igualmente relevante. En 2020 donó un millón de dólares a la Universidad Vanderbilt para apoyar la investigación de la vacuna contra la COVID-19 y creó un programa de alfabetización infantil que ha distribuido libros en varios países. "Al final del día, espero ser recordada como una buena compositora. Las canciones son mi legado", escribió Parton. Con su muerte desaparece una de las artistas más influyentes y reconocibles de la música estadounidense.